Detenido por incendiar un bar tras negarle mayonesa en un bocadillo: "Esto es surrealista"

Un hombre fue detenido este miércoles en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) tras prender fuego a un bar al que acudió como cliente, después de que los trabajadores del establecimiento le comunicaran que no disponían de mayonesa para el bocadillo que había pedido. El dueño del bar Las Postas, José Antonio Caballero, calificó lo sucedido como "algo surrealista".

El detenido entró en el bar sobre las 19.00 horas y pidió varias consumiciones, entre ellas un montadito. En ese momento solicitó mayonesa para acompañar el bocadillo, pero el camarero le indicó que no disponían de ella. El hombre insistió de nuevo con la misma petición a una camarera en la terraza, que también le dio la misma respuesta.

Tras la negativa, el cliente abandonó el local y se dirigió a una gasolinera cercana, donde consiguió una botella con gasolina. A continuación, regresó al bar y la roció sobre la barra, prendiéndole fuego. En el establecimiento había clientes y trabajadores en ese momento, lo que motivó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Una camarera siguió al hombre tras observar lo sucedido, lo que permitió a los agentes de la Policía Local localizarlo y detenerlo de inmediato. En la actuación resultó herido el propio detenido, que sufrió quemaduras y tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica antes de ser puesto bajo custodia.

El hombre, vecino de Córdoba, se encuentra acusado de delitos de daños y de incendio con peligro para las personas. Tras recibir las primeras asistencias, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde permanece a la espera de pasar este viernes a disposición judicial.