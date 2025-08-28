Atropello masivo intencionado en La Coruña: el conductor esperó a que los peatones cruzaran

Seis personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en un atropello —ahora se sabe que intencionado—que se ha registrado este miércoles en el centro de La Coruña, concretamente en la plaza de Mina, uno de los puntos con mayor tránsito peatonal de la ciudad. El conductor embistió con su vehículo a varios viandantes que cruzaban el paso de peatones con el semáforo en verde.

El autor de los hechos, un hombre de 51 años y vecino de la ciudad, ha fue arrestado en el lugar por la Policía Local y permanece ingresado en el Hospital de Oza bajo orden judicial y vigilancia policial. Se le han practicado pruebas de alcohol y drogas, que han resultado negativas, y también un examen médico y psiquiátrico.

Según han indicado fuentes próximas al caso, el conductor se encontraba detenido en una plaza reservada frente a un hotel de la calle Juana de Vega. Y él mismo ha reconocido ante los agentes que arrancó el coche "cuando las personas empezaron a cruzar".

🔴 Seis heridos en un atropello múltiple en un paso de peatones con semáforo en La Coruña pic.twitter.com/BfgTXZlNmS — Libertad Digital (@libertaddigital) August 28, 2025

Los testigos han relatado que el vehículo, un Volkswagen oscuro, arrancó de forma súbita y a gran velocidad, sin frenar en ningún momento, causando pánico entre los numerosos peatones que atravesaban el paso en ese instante. "Podría haber sido una catástrofe absoluta", han lamentado varios vecinos presentes.

Tres heridos en estado grave

Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar. Los técnicos sanitarios del 061 atendieron a las seis personas heridas, de distintas edades. Entre ellas, una menor nacida en 2021 fue trasladada al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, mientras que los cinco adultos fueron derivados al Hospital Universitario de La Coruña.

Tres de los adultos, dos mujeres y un hombre, fueron clasificados como heridos graves. El varón tuvo que ser ingresado en la UCI debido a la gravedad de sus lesiones. Al cierre del día, dos de los heridos, una mujer de 60 años y un hombre de 73, seguían hospitalizados en estado grave.

Tensión y caos, en la zona

El atropello generó momentos de gran tensión en la zona. Decenas de viandantes presenciaron el incidente y algunos se apresuraron a ayudar a las víctimas mientras llegaban los servicios de emergencia. La violencia del impacto quedó reflejada en el vehículo, cuyo parabrisas terminó reventado y parcialmente desprendido. El coche quedó bajo custodia policial para facilitar la investigación y esclarecer completamente las circunstancias del suceso.

El accidente obligó a activar un importante dispositivo de seguridad y emergencias. Varias ambulancias y efectivos policiales se desplazaron a la plaza de Mina, donde el tráfico fue interrumpido temporalmente. Se cortó la salida del túnel de Juana de Vega y se desviaron vehículos hacia otras calles adyacentes.

La investigación sigue abierta

Aunque la circulación comenzó a restablecerse unos 25 minutos después, la Policía Local mantuvo la presencia en el área para regular el tráfico y continuar con la inspección del vehículo implicado. La investigación sigue abierta para determinar la motivación exacta del conductor y su estado mental en el momento de los hechos.

Desexo a pronta e total recuperación das seis persoas que resultaron feridas no atropelo desta mañá en Juana de Vega. O condutor está detido e a Policía Local está a a investigar para aclarar os feitos e para que non volvan repetirse situacións semellantes. — Inés Rey (@inesreygarcia) August 27, 2025

La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha expresado su pesar a través de las redes sociales: "Deseo la pronta y total recuperación de las seis personas que resultaron heridas en el atropello de esta mañana en Juana de Vega. El conductor está detenido y la Policía Local está investigando para aclarar los hechos y evitar que se repitan situaciones similares".