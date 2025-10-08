Profanan el cementerio de Tarancón para robar crucifijos y estatuas de las tumbas

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por un total de 18 robos en el cementerio de Tarancón (Cuenca), donde sustrajeron una treintena de estatuas y crucifijos de bronce. A los detenidos también se les imputa un robo en el bar de la piscina de la misma localidad cometido el mismo día que los hechos en el cementerio, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Todo comenzó el pasado 18 de septiembre cuando se interpusieron varias denuncias por parte de los perjudicados por una serie de robos en el cementerio municipal. En ellas explicaban que les habían robado estatuas y crucifijos de bronce que formaban parte de las lápidas. Estos hechos, con un elevado número de perjudicados, crearon alarma social en la localidad.

Robo en el cementerio

Los agentes que iniciaron la investigación averiguaron que los autores saltaron el muro perimetral del cementerio y arrancaron las estatuas y crucifijos haciendo palanca con un objeto contundente, lo que causó numerosos daños en los mármoles de las lápidas.

En total se han esclarecido dieciocho delitos de robo con fuerza, quedando a la espera de la interposición de más denuncias, y hay tres detenidos por 18 delitos de robo con escalo en el cementerio y un delito de robo con fuerza en la piscina municipal. Las diligencias instruidas y los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.