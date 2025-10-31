Detenido en Albacete un hombre por estafar a decenas de vendedores de la ONCE por toda España

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre como presunto responsable de estafar a vendedores de la ONCE por toda España. Está acusado de 24 delitos de estafa y otros 19 delitos leves.

La investigación se inició cuando cuatro vendedores de la ONCE en Albacete denunciaron que habían sufrido una estafa por parte de una misma persona. Según contaron, el estafador seguía siempre un mismo modus operandi: acudía a los puntos de venta y se ganaba la confianza de los empleados para después, aprovechándose de las limitaciones visuales de las víctimas, solicitarles una recarga de saldo para una plataforma de prepago en línea.

Una vez que se hacía con el código PIN de 16 cifras para realizar la recarga, rehusaba hacer la compra y devolvía el código, aunque ya había tomado nota del mismo sin que nadie se percatara. Después, procedía a hacer la recarga con ese código sin haber pagado por ella, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La investigación de la Policía Nacional ha logrado identificar y detener al presunto autor de los hechos, quien también se considera presunto responsable de otros 19 delitos leves por estafa perpetrados en distintos puntos de la geografía nacional, por los que responderá ante la autoridad judicial.