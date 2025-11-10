Detenidos la madre y su pareja por maltratar y drogar a un niño de dos años en Córdoba

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha detenido a una madre y a su pareja sentimental acusados de lesiones al hijo de ella de menos de dos años de edad, tras ingresar por urgencia en un hospital cordobés sedado, con cortes visibles y sangrado en la parte baja de la espalda.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el día 7 de octubre se inició por parte de la Unidad de Policía Adscrita una investigación relacionada con el menor, después de que durante la exploración los servicios médicos percibieron que el menor se encontraba "excesivamente tranquilo y colaborador" y tras realizarle analítica y test de tóxicos en orina, arrojó positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico, reductor de ansiedad, relajante muscular y anticonvulsivante.

Dada la gravedad de los indicios detectados, por parte de los servicios sanitarios, se remitió parte al Juzgado, contactaron con el forense de guardia y emitieron hoja de Maltrato Infantil Grave (SIMIA), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Fue el propio servicio el que contactó con el Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita, iniciando una investigación por un posible maltrato físico grave con un riesgo social, que culmina con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor, y la detención de la madre y de su pareja sentimental, ambos de 23 años.

Detención por violencia doméstica

La mujer, durante su declaración en sede policial manifestó ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental, lo que implicó una nueva detención del hombre por presunta violencia de género.

De este modo, se ha tramitado por este hecho el correspondiente atestado por Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba.