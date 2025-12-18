Muere un hombre en Asturias tras llegar al hospital con un disparo en la cabeza

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 43 años que llegó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con una herida en la cabeza por arma de fuego y aunque los sanitarios trataron de salvarle la vida, falleció a las horas.

El suceso, ocurrido en torno al mediodía del miércoles, provocó una gran conmoción en el centro sanitario. El varón presentaba un orificio de entrada y otro de salida en la cabeza compatibles con arma de fuego.

Los hechos se produjeron cuando el hombre, vecino de Fonciello, en el concejo de Siero, llegó a las inmediaciones del HUCA en un coche de color rojo conducido por un familiar. Al detenerse el vehículo, el herido se bajó por su propio pie y, visiblemente malherido, comenzó a caminar hacia la entrada de Urgencias. Pese a los esfuerzos realizados por los médicos, las heridas resultaron incompatibles con la vida y el hombre falleció poco después.

La Guardia Civil de Langreo investiga ahora lo sucedido y mantiene abiertas todas las hipótesis sobre lo ocurrido. No se descarta que se trate de un intento de suicidio o un hecho accidental. No obstante, será la autopsia la que determine exactamente las causas del fallecimiento.