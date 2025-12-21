Un influencer acumula seis denuncias por bañarse en lagunas glaciares y volar drones en Gredos

La búsqueda de impacto en redes sociales ha vuelto a chocar con la protección del medio natural en uno de los enclaves más valiosos de Castilla y León. La Guardia Civil ha denunciado en seis ocasiones a un influencer por realizar actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio protegido de la provincia de Ávila cuya conservación depende, en gran medida, del respeto a unas normas que algunos creadores de contenido parecen dispuestos a ignorar a cambio de visualizaciones. El sujeto en cuestión responde al nombre de Alfonso Santaella, que cuenta con 430.000 seguidores en Instagram y 900.000 en Youtube.

Baños en lagunas glaciares y vuelos de drones sin permiso

Entre los ejemplos aportados por el instituto armado, destacan los baños de este creador en lagunas glaciares a las que se lanzaba desde gran altura, o la realización de vuelos de drones sin autorización. En su catálogo de hazañas (entiéndase la ironía), también se encuentra la acampada sin permiso en zonas especialmente protegidas del parque. Lejos de tratarse de una visita puntual o de un descuido aislado, las imágenes muestran una reiteración de prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente.

La Guardia Civil subraya que estas acciones no solo vulneran la ley, sino que suponen un riesgo real para la fauna del parque. El ruido de los drones, la presencia humana en zonas restringidas o la alteración de lagunas glaciares pueden modificar el comportamiento de especies especialmente sensibles, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de un valor ambiental excepcional.

El Parque Regional de la Sierra de Gredos alberga especies emblemáticas como el águila real, el buitre leonado o la cabra montés, además de otras catalogadas cuya supervivencia depende de un equilibrio delicado. Precisamente por ello, la normativa limita de forma estricta actividades aparentemente inofensivas cuando se trasladan a un entorno natural protegido.

Frente a la narrativa épica que algunos influencers construyen para sus seguidores, el instituto armado recuerda que la viralidad (y la presumida ignorancia) no exime del cumplimiento de la ley. Toda actividad en espacios naturales protegidos debe ajustarse a la legislación vigente y, en muchos casos, contar con autorizaciones específicas. La actuación de la Guardia Civil, en coordinación con el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se enmarca en un compromiso conjunto con la vigilancia y conservación del patrimonio natural. Un esfuerzo que choca, cada vez con más frecuencia, con una forma de crear contenido que prioriza el espectáculo frente a la responsabilidad. Las seis denuncias acumuladas por este influencer sirven como recordatorio de que la naturaleza no es un plató, que los espacios protegidos no son parques temáticos y que la viralidad no sustituye a las autorizaciones.