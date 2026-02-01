Una familia okupa la casa de un anciano ingresado en una residencia y le roba 14.000 euros

La Guardia Civil ha procedido a la detención de 14 individuos pertenecientes al mismo clan familiar a los que se acusa de instalarse ilegalmente en el domicilio de un hombre de 90 años en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), suplantar su identidad y provocar un perjuicio económico superior a los 14.000 euros.

Las pesquisas del Instituto Armado comenzaron el pasado julio. Los agentes tuvieron constancia de los hechos tras geolocalizar el terminal móvil de la víctima en el contexto de un robo con fuerza perpetrado meses atrás en el municipio.

Las unidades de investigación verificaron que el titular de la línea poseía un inmueble en Ejea, pero que llevaba más de dos años interno en un centro geriátrico debido a su avanzada edad.

Al personarse en la propiedad, los efectivos policiales confirmaron que la vivienda había sido okupada ilegalmente por varios miembros de la citada familia.

Los agentes descubrieron también un enganche ilegal al alumbrado público. Pese a que el suministro estaba activo a nombre del dueño, los intrusos buscaban ocultar el incremento del consumo y evitar levantar sospechas.

Tras meses de indagaciones, se averiguó que los implicados se hicieron con datos bancarios y personales gracias a la documentación hallada en la casa. Con ella, contrataron servicios y solicitaron una tarjeta para retirar efectivo.

El balance de la estafa incluye la contratación de 15 seguros, 16 líneas telefónicas y seis pólizas de salud, repercutiendo todos los costes en la cuenta corriente del afectado.

Según se desprende de la investigación, los beneficiarios directos de estos servicios formaban parte del entorno familiar de los sospechosos.

En enero se ejecutó el registro de la propiedad okupada, en la que se incautaron numerosa documentación y numerosos efectos que probaban la autoría de los investigados en la trama. En dicha intervención fueron arrestadas tres personas, dos mujeres y un hombre, que residían en el inmueble en ese momento.

Se les imputan delitos de usurpación de inmueble, estafa continuada agravada, falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, contra la intimidad y pertenencia a grupo criminal. Adicionalmente, han sido localizadas e investigadas otras once personas que, según las pesquisas, se beneficiaban de las estafas.

La rápida actuación ha permitido bloquear la cuenta del anciano y los cargos pendientes, impidiendo que el quebranto económico fuese aún mayor. La vivienda ha sido finalmente recuperada y precintada por las autoridades.

La Operación Corviza ha sido ejecutada por la Guardia Civil de Ejea, con apoyo de unidades de Zaragoza y la Policía Local.