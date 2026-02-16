Vuelve la peligrosa moda de tirar piedras a los coches

El conductor de un turismo que circulaba el pasado viernes por la noche por el polígono industrial de O Ceao, Lugo, denunció ante la Policía Local los daños que había sufrido su vehículo porque unos menores le habían lanzado una piedra desde una acera.

Los agentes detuvieron en el lugar a dos adolescentes de 15 y 16 años, que aseguraron que ellos no habían sido los que le tiraron la piedra al coche, afirmando que fue otro menor y proporcionando su identificación. Los policías contactaron con los padres, a los que informaron de lo sucedido y del posterior procedimiento a seguir.

El conductor del vehículo no sufrió daños personales. Al parecer, tirar piedras a coches en marcha se está convirtiendo en una moda. El pasado mes de diciembre siete menores fueron identificados en Vigo y Redondela por lanzarlas desde puentes de la autopista.