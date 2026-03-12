Hallan el cadáver de un hombre en el Pisuerga

El silencio habitual de las riberas del Pisuerga se ha roto de forma abrupta este lunes. Un fuerte despliegue de furgones, cintas policiales y agentes de la Policía Nacional ha blindado los accesos al entorno de la Escuela de Piragüismo, tras la aparición del cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río.

El suceso se ha desencadenado a las 10:29 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada de alerta. Según ha podido saber este periódico, el aviso fue realizado por un integrante de la Asociación ‘Ama el Pisuerga’, quien localizó el cadáver en la zona del puerto.

Un río condicionado por las crecidas

El hallazgo se produce en un momento en el que el Pisuerga presenta un caudal reducido, después de las fuertes crecidas registradas a mediados del mes de febrero. Esta bajada del nivel del agua habría facilitado el avistamiento del cuerpo en las inmediaciones del embarcadero, donde se concentraron los trabajos de recuperación.

Investigación bajo custodia policial

Durante toda la mañana, la Policía Nacional ha custodiado estrictamente las entradas y salidas de la zona para facilitar las labores de los servicios forenses y la comisión judicial. Por el momento, no se ha revelado la identidad del varón ni las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo ha sido trasladado para la realización de la pertinente autopsia, que determinará si el suceso se debe a causas naturales, accidentales o si presenta indicios de criminalidad. La investigación permanece abierta mientras se revisan las denuncias por desaparición activas en la zona.

Aunque la investigación mantiene la prudencia, los indicios apuntan a que el cuerpo corresponde al hombre desaparecido el pasado 14 de febrero durante la crecida del río, sin descartar vínculos con otra desaparición reciente en Arroyo de la Encomienda.