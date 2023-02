Naves agrícolas, alquiler de una casa unifamiliar, gastos de tiendas de perfumes, sueldos personales, prácticas del hijo, viajes… Todo cabía en las facturas con las que el hermano de Ximo Puig justificaba gastos que eran posteriormente subvencionados por el Gobierno del presidente valenciano, el de Aragón y el de Cataluña. Todo cabía: hasta los móviles de personas ajenas, en teoría, a la estructura empresarial del hermano de Ximo Puig que accedió a nada menos que dos millones en ayudas públicas. El hermano del presidente valenciano ha admitido ya que pagaron gastos de viajes de la empresa de su pareja y de móviles, tal y como se puede comprobar en los vídeos de las declaraciones en sede judicial de Francis Puig, hermano de Ximo.

El hermano del presidente señala en su declaración que "Eva Sariñena es mi pareja, cierto". Responde así porque hay facturas también a su nombre. Facturas que eran empleadas para justificar más subvenciones. Algunas de esas facturas no figuran ni con asiento bancario. Francis Puig asegura ante esta información que "las facturas están pagadas" y que las facturas que incluyen billetes de tren y alojamientos "son de desplazamientos para gestiones y… lo que necesitábamos". También aparecen facturas de Internet. Y la respuesta vuelve al manido argumento del "error": "Esa no corresponde a nada. Es un error. No teníamos que haberla presentado". También figuran facturas de móviles y de una tienda informática. Sobre el gasto informático Francis asegura que fue la recuperación de datos de un disco duro de un socio de la empresa que "se puede contar como pagada". "Creo que lo pagó Jordi Puig", pero "se lo aportaremos". Jordi es el otro hermano de Ximo Puig.

Lo cierto es que la familia al completo de Ximo Puig empieza a aparecer en la trama de subvenciones en la que ya se encuentra imputado Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalidad Valenciana. Pero ha aparecido ya un hijo de Ximo, el padre, otro hermano del presidente y hasta la cuñada, cuyas facturas de viajes o de perfumes o productos aromáticos también han servido para justificar gastos y cobrar subvenciones. Toda una lluvia de dinero —hasta dos millones de euros en subvenciones el entramado familiar de los Puig—, con múltiples orígenes de justificación.

La Guardia Civil tiene la evidencia de que las empresas de Francis Puig, hermano del presidente regional socialista, Ximo Puig, usaron toda una colección de facturas falsas o gastos sin relación alguna con el negocio con tal de elevar los costes aparentes y reclamar, así, más subvenciones al Gobierno de Ximo Puig. La Benemérita, de hecho, ha revelado ya en uno de sus informes que "son numerosos los gastos que no pueden ser imputados a las subvenciones que las empresas de la trama utilizaron para justificar la obtención de fondos públicos". Y entre las facturas que se han encontrado figuran, por ejemplo, pagos de gasóleo B (agrícola) cosméticos, pellets de calefacción o desembolsos en alquileres que no guardan relación con los negocios justificados en las correspondientes subvenciones.

Unas facturas en concreto, por ejemplo, proceden de la tienda llamada "Aromes de Morella". Se trata de la tienda de la cuñada de Ximo Puig, la pareja de Francis. Una tienda que se anuncia asegurando que se dedica a la venta de "productos con aceites esenciales, para el cuidado de nuestra piel y ambientación del hogar". El informe judicial señala que se han presentado "unas facturas emitidas por Eva Sariñena Beneite (Aromes de Morella)". "Estas facturas emitidas por un establecimiento de perfumes, obviamente no tiene relación en la producción, ni directa ni indirecta, de los programas" a los que se dedicaban las empresas del hermano de Ximo Puig y por los que cobraba subvenciones, explica el informe. Y la diligencia judicial va a más y desataca que "hay que prestar atención a varias facturas que son discordantes". "Las facturas expedidas por suministros de Movistar y la expedida por Aromes de Morella" muestran una incoherencia que "se detecta si se observa el domicilio de suministro de Movistar y la dirección de la factura expedida por Aromes de Morella", señala la Guardia Civil. Y es que, "en ambos consta el mismo" domicilio.