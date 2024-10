Rosa, afectada por la DANA: "He estado 24 horas sin tener noticias de mi familia"

La DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha ya ha dejado 72 muertos. Según los datos actuales, hay al menos 70 fallecidos en la Comunidad Valenciana y 2 en Castilla La Mancha.

El ministro de Política Territorial ha pedido no salir de casa a los ciudadanos que estén en las zonas afectadas, y evitar los desplazamientos por carreteras al resto de la población de la Comunidad Autónoma.

Rosa, una afectada de la DANA, ha estado En casa de Herrero, de esRadio. Hasta esta tarde no sabía nada de su hermana y su sobrino. Sin embargo, ya ha recibido una llamada de su padre comunicándole que están a salvo.

"Están aisaldos, pero los tres están bien", ha declarado la afectada. Rosa ha difundido esta mañana por Facebook un comunicado alertando que llevaba desde ayer sin saber nada de su hermana y que vivía aislada en el campo. Según la afectada, quería "ver si conseguía llegar a la gente de Montroy", el pueblo donde residen sus familiares. A partir de ahí, "todo el mundo me ha ayudado".

El poder de las redes sociales

Rosa es una de las afectadas por la DANA que se ha visto apoyada por a las redes sociales. A pesar de que "siempre nos quejamos de las redes sociales, esta vez tengo que dar las gracias a toda la gente que ha difundido la noticia e intentado ayudar", ha comentado Rosa.

Ha estado más de 24 horas sin tener noticias de su familia. Según ha declarado, "perdí el contacto con mi hermana desde ayer a las cuatro de la tarde". Además, los teléfonos no funcionaban. "Llevo desde ayer llamando a emergencias, al ayuntamiento de Montroy y a la policía. Los telefonos no funcionan. No estaban colapsados, directamente no daban línea", ha manifestado Rosa.

La afectada estaba especialmente preocupada por su hermana debido a que "su sobrino Pol tiene un año y medio", ha indicado. Afortunadamente, "un vecino les ha dado leche para el niño" y se encuentran "bien".