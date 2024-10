El alcalde de Utiel: "Lamentamos la muerte de seis personas, pero podrían haber sido cientos"

El alcalde de Utiel (Valencia), Ricardo Gabaldón, ha declarado este jueves en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que lo que vivió su pueblo este martes –a causa del temporal, murieron seis personas– fue "una pesadilla": "Hemos estado durmiendo muy poco. Todo Utiel está muy movilizado. No sólo Utiel: las localidades vecinas se están volcando con nosotros".

Gabaldón ha narrado que, a causa de la gota fría, el nivel del agua "subió tres metros y pico: tapaba el primer piso". "Fue en segundos, la gente no pudo salir de sus viviendas. Gracias a la intervención de las diferentes administraciones y de la gente de Utiel, se pudo ir rescatando uno a uno. Tenemos que lamentar la muerte de seis personas, pero podrían haber sido cientos. Había un instituto. Por el destino, decreté esa mañana la suspensión de las clases. Si no…", ha añadido.

El alcalde de Utiel ha dicho que "en estas catástrofes también se saca lo mejor de las personas", y ha trasladado un mensaje de esperanza: "Hay familias que lo han perdido todo, hay familias que han perdido a algún ser querido, pero vamos a conseguir entre todos que Utiel sea una ciudad bonita, amable y hospitalaria, como siempre ha sido".

Por otro lado, ha lamentado los saqueos que se han producido en su pueblo: "Algún hostelero me decía que habían entrado a robarle. Un hostelero que había hecho un restaurante magnífico, que la riada se lo había llevado, y que la gente fuera a llevarse las botellas más caras…".

Gabaldón ha dicho que "ahora, sobre todo, estamos centrándonos en limpiar". El pueblo "es un lodazal": "Todo lo que es el río se desbordó. Desde la carretera, venía una rambla por la calle Antonio Maura, y esa rambla, todo lo que cogió, lo arrasó. Utiel está muy destrozado en esa parte". Además, "el teléfono no va bien. El agua se nos ha averiado bastante, las tuberías están rotas, hay un sector que no tiene luz… lo primero es restablecer los servicios y limpiar".

Finalmente, el alcalde ha pedido más ayuda, internacional o no, pero experimentada: "No es suficiente la ayuda que tenemos, por supuesto que necesitamos más ayuda. Necesitamos gente con experiencia. Esto no va a ser dos días, tres o una semana: esto va para largo. Me gustaría contar con alguna persona que tuviera cierta experiencia. Que supiera organizarnos: la voluntad ya la tenemos".