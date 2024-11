La destrucción en el campo valenciano: "Se han perdido cosechas de cero, no lo había visto nunca"

Las pérdidas materiales causadas por la DANA en España ascienden a incalculables millones de euros. Las lluvias torrenciales han arrasado viviendas y negocios agrícolas han quedado devastados. Además, miles de ciudadanos han perdido sus vehículos o bienes personales.

Los destrozos causados en el campo valenciano por las inclemencias meteorológicas son significativos. Por ello, el Gobierno de Sánchez ha anunciado un paquete de ayudas económicas de 444 millones de euros destinados a los agricultores y ganaderos afectados.

El Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Ernesto Abati, ha comparecido desde la Moncloa confirmando que "los afectados recibirán ayudas directas en tres meses en sus propias cuentas bancarias". Según el subsecretario del ministerio, los agricultores y ganaderos no tendrán que enviar ninguna solicitud.

Sin embargo, para los agricultores son insuficientes las ayudas. Hay 49.000 productores afectados y 70.000 hectáreas dañadas. Las pérdidas ocasionadas se situan en mil millones de euros. Por tanto, la cuestión no es menor. El sector agradece esta respuesta inmediata pero solicitan préstamos y subvenciones y un plan de reconstrucción de las infraestructuras agrarias.

Sistema de riego destrozados

Los sistemas de riego están destrozados o inundados. Carlos Gilarranz, el presidente del colegio de ingenieros agrícola, ha explicado en esRadio que "implantar un nuevo sistema de riego tiene un coste de 6.000 euros por hectárea". Según los últimos datos del ministerio de agricultura, Valencia es la tercera provincia de España con más tierras de regadío.

Por el momento, muchos peritos no han podido acceder a las zonas claves para cuantificar los daños pero las imágenes satélite auguran un mal presagio. Habrá que levantar árboles e implantar numerosos sistemas de riego. En base a eso, los expertos también alertan de los problemas que sufrirá el sector agrícola los próximos años.

Daniel Palmero, el subdirector agrario de la Universidad Politécnica de Madrid señala que "va a ser difícil recuperar todo a corto plazo. Cosechas enteras de diferentes variedades se han perdido. Los agricultores de almendra han tenido fortuna ya que se había recogido anteriormente. El exceso de humedad atrae a los hongos y otras enfermedades por lo que habrá que plantar desde cero.

Jose España, delegado de la Asociación Valenciana de Agricultores ha estado En casa de Herrero de esRadio: "Esto no lo había visto nunca, hemos pasado de sequía a esto". En cuanto al paquete económico del Gobierno de Sánchez, el agricultor asegura que "no son suficientes las ayudas del Gobierno". Hay mucho daño irreparable, asegura el agricultor. "A ver como responden a los hongos y las distintas enfermedades", añade.

Por último, José pide a los españoles que no se olviden de lo ocurrido en Valencia y compren productos valencianos y españoles: "Hay que mirar las etiquetas y comprar productos españoles". En cuanto al desabastecimiento, asegura que no va a darse ya que hay zonas que no se han visto afectadas.