La vecina de Paiporta que discutió con Margarita Robles: "Que se deje de tonterías y nos mande ayuda"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, está en el punto de mira por abroncar a varios vecinos de Paiporta que han perdido todo a causa de la DANA. Hay claras evidencias de que ocurrió, sin embargo, la ministra niega la discusión, afirmando que el vídeo donde se le ve regañando a los vecinos, "es falso y está editado".

Margarita Robles perdió los papeles y comenzó a gritar a una familia de Paiporta en un garaje evadiendo su responsabilidad en la gestión nefasta y tardía de Valencia: "Yo no tengo la culpa". No conforme con no coordinar y enviar al ejército a Valencia, ahora la ministra abronca a ciudadanos que lo han perdido todo y para colmo lo niega.

Vito Quiles le pregunta a Margarita Robles si se arrepiente de su falta de tacto con los vecinos de Paiporta: pic.twitter.com/yDFFQSeyAH — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 27, 2024

En cualquier otro país europeo, donde la política es seria, la ministra de Defensa hubiera dimitido o sería cesada por el presidente, tras su mala gestión con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está centrado en la trama de corrupción que afecta al PSOE y a su familia.

Sol, una de las vecinas de Paiporta que discutió con Margarita Robles, ha estado En Casa de Herrero para desmentir a la ministra. La vecina asegura que el vídeo "no está manipulado, ojala estuviera grabado todo y poder enseñarlo". Dicho de otro modo, afirma que Margarita Robles miente sobre la discusión.

Carga contra Robles

Además, Sol carga contra Robles y el Gobierno: "El video resumen bien su visita, incompetencia, falta de responsabilidad y de empatía". Los habitantes de las poblaciones afectadas siguen con muchos problemas porque el gobierno de Sánchez no ha proporcionado los medios suficientes.

Por último, Sol exige a Robles "que se deje de tonterías y nos mande ayuda, lo que nos ha mandado no es suficiente". La vecina concluye lamentando que los políticos no viven en su realidad.

En definitiva, Margarita Robles ha mentido: primero, afirmando que el vídeo es falso y segundo, asegurando que aquellas personas con las que discutió no son de Paiporta, cuando en realidad sí lo son. Lo que demuestra que la ministra no se arrepiente de su falta de tacto con las personas afectadas.