El PSOE tiene a Morant como candidata a la Generalitat y el PP esperará a julio para concretar al suyo

El PSOE ya ha movido ficha. El pasado fin de semana, Diana Morant, secretaría general del PSPV, ya se pronunció con respecto a su candidatura a la Generalitat Valenciana en 2027 durante el Comité Federal del PSOE. Morant confirmó que va a presentarse a las primarias del PSPV: "Doy este paso para ganar y devolver la dignidad a la Generalitat".

Por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, la alcaldesa María José Catalá, aclaró que hasta el próximo 18 de julio, es el día en el que los candidatos populares de las capitales de provincia celebrarán un acto de Santiago de Compostela, no se iban a despejar las dudas sobre las candidaturas autonómicas.

Catalá sobre Pérez Llorca

Con el ruido generado tras la dimisión de Carlos Mazón y los nombres que se postularon a ocupar la Presidencia de la Generalitat Valenciana como Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valenciana, la propia Catalá, o apostar por el congreso regional con militantes como Francisco Camps a la espera, Alberto Núñez Feijóo eligió a Juanfran Pérez Llorca. Catalá, preguntada por la labor de Pérez Llorca en este tiempo de legislatura, afirmó que "está trabajando muy bien, haciendo un maravilloso trabajo" que "merece todo el respaldo posible" aunque dejó caer que es una cuestión "que a mí no me compete".

Morant pide la confianza del pueblo

En el mitin convocado por Diana Morant durante la tarde de ayer en la plaza Elíptica de Gandía, la ministra valenciana del gobierno de Pedro Sánchez pidió a los ciudadanos la confianza que necesita para convertirse en la primera presidenta de la Generalitat. "Esto no va solo de un nombre, va de la Comunidad Valenciana. Va de construir una alternativa que sume a todo el mundo que quiera construir, sin preguntar de dónde viene", ha señalado.

Vull ser la presidenta que torne a alçar esta terra 🎯❤️ pic.twitter.com/KtcBrSDimj — Diana Morant (@DianaMorantR) July 1, 2026

"O Mazón o nosotros"

Si hay algún nombre que siempre sale de la boca de Diana Morant, ese es el de Carlos Mazón. Pese a que el expresidente de la Generalitat dimitió hace ocho meses, la ministra valenciana lo tiene presente para politizar las inundaciones del 29 de octubre y la muerte de 230 personas. "No volverán a ganar. Perderán. Igual que las víctimas de la dana han hecho dimitir a Mazón, nosotros haremos dimitir a un Partido Popular que no merece gobernar la Comunitat Valenciana. No se la merecen", aseguraba Morant.

Un projecte de govern no s'escriu en un despatx: s'escriu als mercats, a les escoles i als hospitals. És l'hora dels valents.

Hem de ser valents per no tindre por d'eixir i guanyar la dreta i l'extrema dreta. pic.twitter.com/811kBtYJ0R — Diana Morant (@DianaMorantR) July 1, 2026

La réplica de Pérez Llorca

Juanfran Pérez Llorca se ha defendido de los ataques de Diana Morant teniendo en cuenta que "hay que reconocer que Diana Morant tiene un ojo clínico". "Primero puso de dos al señor Ábalos a las Cortes Generales, y fíjense cómo ha acabado el señor Ábalos", ha recordado.

Desde el PP valenciano creen que está llegando "el fin del sanchismo". "Al fin y al cabo, lo que estamos viendo todos los días, lo que leemos en la prensa, es una nueva imputación de un cargo socialista, que afecta de lleno también a los socialistas valencianos y refleja un poco la situación de resistencia y agonía", concluía el presidente valenciano.