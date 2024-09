Una joven cuenta la curiosa forma de entregar los paquetes en Suiza: "Nunca se los llevan"

Recibir paquetes en casa se ha convertido en un acto muy común en nuestra vida diaria. Sin embargo, a menudo surge un inconveniente: no siempre estamos en casa para recibirlos. Esto ha llevado a situaciones comunes, como encontrar nuestros envíos dejados en portales, con vecinos, o en lugares de difícil acceso. En muchos países, esta práctica puede generar preocupación por la seguridad de los paquetes, ya que el riesgo de robo o pérdida es real. Sin embargo, en Suiza, una joven española ha compartido una experiencia que contrasta radicalmente con esta realidad, mostrando una confianza sorprendente en la entrega de paquetes a domicilio.

Sara, española residente en Suiza, ha dejado sorprendidos a sus seguidores en redes sociales al compartir una experiencia que no es muy común en todos los países: la entrega de paquetes en casa. La joven ha compartido a través de un vídeo en sus redes sociales cómo, a pesar de que los paquetes se dejan en lugares visibles y accesibles, nunca ha tenido problemas con robos o pérdidas.

Una práctica poco habitual

En el vídeo, la joven explica que cada vez que un repartidor deja un paquete en su casa, este queda al aire libre, sin ningún tipo de protección o vigilancia. "Cada vez que me pasa lo tengo que volver a contar", comenta Sara asombrada. "Me parece muy fuerte que te los dejan aquí, al alcance de todos, y nadie lo haya cogido", añade. A lo largo del vídeo, muestra la zona exacta en la que suelen dejar sus paquetes, señalando que se encuentra a plena vista de cualquiera que pase por la calle.

Sara confiesa que este sistema de entrega es algo completamente nuevo para ella, acostumbrada a las medidas de seguridad que se suelen tomar en otros países, donde dejar un paquete desatendido en la calle podría resultar impensable. A pesar de su asombro inicial, admite que ahora confía plenamente en este método y es algo de lo que se despreocupa totalmente. "Cuando me va a llegar un paquete y no estoy, sé que me va a llegar de forma segura a mi casa", asegura con una mezcla entre sorpresa y alivio.

La tranquilidad con la que Sara vive esta situación parece ser algo habitual en Suiza, un país conocido por su alto nivel de seguridad y confianza en la vida cotidiana. La joven explica que, en su experiencia viviendo allí, la posibilidad de que alguien robe un paquete es casi inexistente.

Además, Sara subraya uno de los aspectos que ella más valora de su vida en el país alpino: la tranquilidad y confianza que se respira en el día a día. "Es lo que más valoro de Suiza, la tranquilidad", concluye.