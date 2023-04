José Luis Sanz: "Si queremos quitar a Sánchez hay que empezar consiguiendo que pierda la alcaldía de Sevilla"

Las procesiones han dado paso a los farolillos en la capital de Andalucía en cuestión de días y la actualidad política se ha internado en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 mayo que está marcada por la actualidad nacional. Libertad Digital habla con José Luis Sanz (Sevilla, 1968), exalcalde de Tomares y candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, uno de los bastiones del PSOE que podría caer de manos de los populares en los comicios de dentro de pocas semanas.

Libertad Digital: Llega a la precampaña de las elecciones del 28M tras 14 años como alcalde de Tomares y casi 600 días desde que es el candidato para recuperar Sevilla para el PP.

José Luis Sanz: Yo empecé a patearme los barrios de Sevilla cuando faltaban 600 días para las elecciones municipales. Hoy faltan 37.

LD: ¿Le ha faltado tiempo para dar a conocer todas sus propuestas?

JLS: No, no. Después de estos casi 570 días creo que tengo una radiografía de la ciudad muy acertada. Conociendo la problemática de cada barrio, de cada zona de Sevilla, y sabiendo ya cuál es la solución a muchos problemas que en este momento tiene planteados la ciudad, sobre todo sus barrios.

LD: Es una campaña, la del 28M, que ahora está muy centrada y politizado con asuntos a nivel nacional como la cuestión de la vivienda o el problema de Doñana.

JLS: Es verdad que en esta campaña el debate nacional se está colando mucho porque tenemos un presidente del Gobierno que genera un rechazo tremendo. Ha generado una animadversión como yo nunca había conocido y llevo en política desde 1995. Un presidente del Gobierno que a la desesperada está tomando muchas medidas que van a resolver pocos problemas, pero sí hacen mucho ruido y se cuelan en el debate de la política municipal.

LD: ¿Cree que el presidente del Gobierno se la juega el 28M y lo vivirá como una primera vuelta de las generales?

JLS: Rotundamente, sí. Creo que hablo por los sevillanos que es lo que conozco y tienen claro que este 28 de mayo es una primera vuelta y que si queremos quitar a Sánchez de la Moncloa el próximo diciembre hay que empezar consiguiendo que pierda la alcaldía de Sevilla. A ninguno se nos escapa que Sevilla es un símbolo para el PSOE. Siempre ha sido un símbolo importantísimo para el PSOE y perder Sevilla para ellos tendría muchas consecuencias en el PSOE-A, porque fue el alcalde de Sevilla (Juan Espadas) el que dio la espantá para irse a ser el candidato en Andalucía y fue Pedro Sánchez el que decidió quién se quedaba en Sevilla. Por tanto, Antonio Muñoz es un alcalde sanchista. Si pierden Sevilla, a parte del símbolo que siempre ha supuesto para el PSOE, esas decisiones que tomaron Espadas y Sánchez van a tener recorrido y nadie recordará a esos dos señores que ya no tienen mucho recorrido en el PSOE.

José Luis Sanz, candidato del PP a la alcaldía de Sevilla.

LD: En las municipales de 2019 el PP obtuvo 8 ediles y 73.101 votos y el año pasado en las andaluzas su formación casi duplicó ese resultado sacando 139.650 votos. ¿Cree que podrá trasladar ese resultado el 28M? Las encuestas dan casi un empate técnico con el PSOE.

JLS: En este momento las encuestas y los trakings nos vienen dando que el PP va a ser la primera fuerza política en la ciudad de Sevilla. Sí es cierto que el resultado de las autonómicas no se puede extrapolar tal cual, pero sí que hubo muchos sevillanos del PSOE, un voto moderado del PSOE, que por primera vez cogieron la papeleta del PP gracias a Juanma Moreno. Quiero ilusionar con mi proyecto a esos sevillanos diciéndoles que el cambio que yo quiero para Sevilla es el que ha traído Juanma Moreno a nuestra tierra y que vuelvan a escoger la papeleta del PP. El PP de José Luis Sanz propone el próximo 28M que empecemos a cambiar esta ciudad, a transformarla y a conseguir que funcione porque está paralizada.

LD: En este escenario tendrían la llave del Gobierno municipal los partidos de extrema izquierda para el PSOE y Vox para usted después del hundimiento de Ciudadanos. ¿Habría pacto de gobierno con el partido de Santiago Abascal?

JLS: No tiene porqué. Si pasa lo que dicen las encuestas ahora de que el PP es la primera fuerza política, si obtenemos una mayoría suficiente, nos permitiría gobernar en solitario. Sin embargo, si el PSOE es segunda fuerza política podría arrebatarnos la alcaldía si sumara en un pacto de Gobierno reeditando el pacto que tiene el PSOE a nivel nacional de socialistas con la izquierda radical y antisistema. Pactos de los que ya nos acordamos mucho. Ya los vivimos aquí y sabemos lo que es un pacto del PSOE con IU y lo que supuso para la ciudad de Sevilla. Evidentemente, si el PP es primera fuerza política, si yo obtengo esa mayoría suficiente, yo soy investido alcalde el próximo 17 de junio. Otra cosa es que en momentos puntuales tendría que pactar.

LD: ¿Entonces Vox no entraría en el Gobierno sevillano?

JLS: Yo aspiro a tener una mayoría suficiente, como aspiramos todos, y gobernar en solitario para aplicar el 100% de mi proyecto político. En principio ese escenario no lo contemplo.

LD: ¿Cómo afronta su partido las elecciones del 28M? ¿Cree que el PP podría gobernar en las ocho capitales de provincia de Andalucía y conseguir las Diputaciones que han estado históricamente en manos del PSOE?

JLS: Estamos con mucho optimismo por esa expectativa basada en las encuestas, pero también con mucha prudencia. Las encuestas no son una foto fija, marcan tendencias. Yo me quedo con esa tendencia que viene diciendo desde hace ya meses que el PP en Sevilla va subiendo poquito a poco y que el PSOE va bajando poquito a poco. Ese efecto de subida-bajada estoy convencido que a medida de que acerquen las elecciones las últimas semanas se va a disparar. Eso que te dicen todos los sociólogos y las ganas de cambio que yo noto en la calle… me paran muchísimos sevillanos y yo lo que percibo en cualquier barrio de la ciudad de Sevilla es unas ganas de cambio tremendas. La ciudad está muy dejada y muy abandonada.

LD: Usted, además, no es un desconocido para el sevillano medio. Ha estado más de una década siendo el alcalde de un municipio dormitorio de la ciudad como es Tomares que en ese tiempo se ha convertido en uno de los lugares con más PIB de España. ¿Cree que ese bagaje es suficiente para su campaña?

JLS: Frente al candidato del PSOE yo creo que llego a este esprint final con los deberes hechos. Los deberes de haberme pateado los barrios de la ciudad y saber cuál es su problemática, cosa que tampoco sabe el actual alcalde, que todavía después de ocho años gobernando el PSOE la ciudad de Sevilla tiene que ir a los barrios para saber cuáles son sus problemas. Yo llego ya con ese trabajo hecho, con ese conocimiento de la problemática y el bagaje de la capacidad de gestión que yo he demostrado. He gobernado durante 15 años un municipio en el que hemos convertido en un referente en calidad de vida en toda Andalucía y en una marca. Tomares es una marca a nivel nacional, un símbolo de calidad de vida y excelencia. Eso lo tengo yo demostrado. El señor Muñoz, por contra, todavía tiene que estar en los barrios para saber cuáles son los problemas después de ocho años. En cuanto a la gestión del señor Muñoz... como alcalde no ha hecho nada y como delegado de Urbanismo lo vamos a recordar por los mamotretos que ha dejado en la Avenida de La Palmera.

LD: Desde la llegada de Antonio Muñoz a la alcaldía, Sánchez ha intentado agradar a Sevilla con una serie de premios como la elección de la ciudad como sede de la Agencia Espacial Española o el apoyo final para la Línea 3 del Metro. Sin embargo, sigue relegando infraestructuras clave como la SE-40. ¿Piensa que con estas tres administraciones (Ayuntamiento, Junta y Gobierno) en manos del PP se conseguirá desbloquear definitivamente?

JLS: No me cabe la menor duda de que Sevilla tiene una oportunidad histórica en este momento: por primera vez pueden coincidir un presidente de la Junta del PP, un alcalde del PP y un presidente del Gobierno, en diciembre, del PP. Tenemos una oportunidad histórica para resolver ese déficit de infraestructuras. Yo quiero ser ese alcalde que aproveche esa posibilidad histórica en la ciudad de Sevilla. Yo la voy a aprovechar. Que Antonio Muñoz se esté aprovechando de las infraestructuras que la Junta está haciendo… Antonio Muñoz va a pasar a la historia por ser el alcalde que nos deja los mamotretos de La Palmera, por ser el alcalde que por su silencio cómplice se ha cargado los túneles de la SE-40 y por la suciedad. Esa es la herencia que nos deja Muñoz y por eso vamos a recordarle en la ciudad de Sevilla.

LD: Alguna vez le he oído decir que le gustaría ser el CEO de Sevilla. ¿Qué implicaciones tendría llevar un Ayuntamiento tan importante como una gran empresa?

JLS: Yo hablo del CEO en el sentido de abanderar, impulsar, promover y estar encima de los grandes proyectos de la ciudad de Sevilla. A esta ciudad le falta impulso político. Hemos tenido dos alcaldes, primero Juan Espadas y ahora el señor Muñoz, que no están ni en el largo plazo de la ciudad, ni en el medio plazo ni en el día a día. Al final la ciudad ha ido funcionando por inercia hasta que se ha terminado paralizando en este momento.

José Luis Sanz, candidato del PP a la alcaldía de Sevilla.

LD: Sevilla tiene el área metropolitana más poblada de toda Andalucía y la capital no consigue ganar población (681.998 en 2022) en detrimento de estas ciudades. ¿La ciudad echa a sus habitantes? ¿Qué ideas tiene para revertir esa tendencia?

JLS: En Sevilla pasan dos cosas. Primero, llevamos ocho años de parálisis urbanística porque ni Espadas ni Muñoz han sabido poner suelo a disposición de los promotores para que construyeran viviendas y hay otros alcaldes de alrededor como el de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra o la mayoría del Aljarafe que se han aprovechado, en el buen sentido de la palabra, de esa parálisis urbanística. Por otro lado, el sevillano ha ido encontrando en muchos municipios del área metropolitana mejor calidad de vida que en muchos barrios de Sevilla. Los barrios de la ciudad están hoy peor que hace ocho años y se vive peor. Eso es lo que ha pasado. Si sumas la parálisis urbanística a la pérdida de calidad de vida es evidente que así es una sangría de sevillanos que se nos van.

LD: Otro de los problemas que tiene la ciudad es el de la movilidad, sobre todo en el centro. ¿Usted es partidario de limitar la entrada de coches en el centro y de potenciar las zonas peatonales, es decir, crear un Sevilla Central?

JLS: No. Rotundamente no. Yo soy partidario de seguir peatonalizando muchas zonas de Sevilla, de seguir restringiendo el tráfico a zonas de Sevilla como, por ejemplo, el Casco Histórico, porque eso convierte a la ciudad en más sostenible; más saludable; amable y el peatón disfruta de la ciudad, pero no podemos empezar la casa por el tejado. No podemos cerrar mañana el Casco Histórico sin hacer previamente dos cosas: primero, la red de Metro tiene que seguir ampliándose, hay que seguir aumentando las líneas de transporte público al centro de Sevilla y, segundo, aparcamientos. Sevilla es una ciudad con un déficit de aparcamientos brutal. Dos tipos de aparcamientos faltan en la ciudad: residenciales en cualquier barrio de la ciudad y rotatorios en el entorno del Casco Histórico para disuadir a los sevillanos de que dejen su coche en ese parking y entren andando al centro. Cuando hagamos aparcamientos, que en Sevilla no se hacen desde el año 2006, e incrementemos las líneas de transporte público, eléctrico fundamentalmente, en el centro de Sevilla entonces seguiremos peatonalizando y restringiendo el tráfico. Mientras, no.

LD: Después de una Semana Santa con una altísimas cifras de ocupación hotelera y estando a las puertas de la Feria. ¿Cree que la ciudad se encuentra saturada turísticamente y hay problemas con los vecinos? ¿Cómo es su modelo turístico para una de las ciudades más visitadas de España?

JLS: En Sevilla empezamos a tener problemas con los turistas por dos motivos fundamentales. Primero, el turismo está muy concentrado en un sólo triángulo de la ciudad formado por el Alcázar, Plaza Nueva y Mateos Gago. Lo que hay que hacer es dar solución a esa concentración en un mismo triángulo y poner en valor rutas turísticas en la ciudad que hoy día no están puestas en valor. La suerte que tiene Sevilla es que lo tiene todo. Es una ciudad de posibilidades infinitas. Hay que poner en valor la Ruta de la Macarena, la de Triana, la Judía, la Almohade, la Mudéjar, la de los Conventos, la de las Casas Palacios… inventarse nuevos productos turísticos para descongestionar. En segundo lugar es verdad que hay que poner coto a otro tipo de turismo. Si uno se pasea por el centro de Sevilla un sábado a las tres de la tarde se lo encuentra lleno de despedidas de soltera o de soltero o señores con una charanga haciendo ruido molestando a los vecinos un domingo a las tres de la tarde. No creo que ese turismo le aporte nada a Sevilla. Hay que encontrar un modelo turístico de calidad y Sevilla tiene que encontrar ese equilibrio entre el vecino de Sevilla y el turista que nos visita.

LD: Para atraer al turismo y las empresas hace falta una renovación del aeropuerto.

JLS: El aeropuerto, gracias a una obra que dejó adjudicada Mariano Rajoy, ha hecho una renovación importante. Lo que sí falta es la conexión ferroviaria del aeropuerto con la ciudad. Somos una de las pocas capitales de este tamaño que no tiene conexión ferroviaria aeropuerto-ciudad. Eso es una obra competencia del Gobierno que la Junta de Andalucía se ofreció en hacer el proyecto para ir avanzando y el Gobierno le dijo que no. Como el Perro del Hortelano, ni come ni deja comer y como tenemos un alcalde que no es reivindicativo ni exigente sino que se ha callado para no molestar a su jefe, Pedro Sánchez, pues seguimos sin que el Gobierno agilice ese proyecto de conexión entre el aeropuerto y Santa Justa que es fundamental para el turismo y los sevillanos.