José María Bellido: "El PP tiene posibilidad de gobernar y de ganar en todos las capitales andaluzas"

La primavera se hace fuerte en Córdoba cuando las calles huelen a azahar, empieza a apretar el calor y justo se acaba de encerrar en su iglesia la última procesión de una Semana Santa para el recuerdo. El alcalde de la ciudad de los Califas, del toreo y de los que vinieron de Oriente, José María Bellido Roche (Córdoba, 1977), recibe a Libertad Digital en su despacho de la calle Capitulares, a pocos metros de las ruinas del templo romano dedicado al culto a los emperadores de la Urbe, una mañana de abril pocos días después del Domingo de Resurrección y con la precampaña de las elecciones municipales del 28 de mayo a punto de arrancar.

Libertad Digital: Hablamos hace poco más de dos años se eligió Córdoba como sede de la Base Logística del Ejército de Tierra 'General del Ejército Javier Varela’. Ahora, con el convenio entre las administraciones firmado, ¿cuándo se pone la primera piedra?

José María Bellido: Si todo va bien, que debe ir bien, pues en este año. En otoño de este 2023 veremos como comienzan ya allí los movimientos de tierras, la primera piedra. ¿Por qué? Porque en dos años, en un proyecto que no existía, hemos hecho todos los deberes. Hemos firmado los convenios, hemos aportado 25 millones de euros al ministerio de Defensa para ponerlo en marcha y hemos hecho la innovación que estaba prevista en el Plan General. Para que todo el mundo lo entienda. Son 85 hectáreas, como 85 campos de fútbol, que es lo que ocupa, que ya los tengan a su disposición. Rematados los últimos flecos, trámites burocráticos, todo quedará resuelto y en otoño de este año queremos poner la primera piedra.

LD: ¿Va a ser el gran proyecto transformador de Córdoba?

JMB: Sí. Yo creo que ha sido una novedad. Era algo que no estaba ni siquiera en la agenda política. Nadie conocía en Córdoba este proyecto del Ministerio de Defensa de tener una gran base logística y tecnológica de todo el Ejército de Tierra. ¿Y qué nos da? Nos da directamente 350 millones de euros de inversión y 1.600 empleos, pero, sobre todo, nos pone en el centro de todo el apartado logístico de la industria 5.0 en Andalucía de una industria tan importante como es la industria militar de Tierra. En Andalucía ya tenemos otros focos. Hay una industria militar naval muy importante y con mucha presencia en Cádiz y en Sevilla están avanzando en la industria militar aérea. Creo que vamos a generar en toda Andalucía todo un conjunto que va a interactuar entre sí de industria militar que nos da una gran posibilidad de futuro y nos pone también en el foco de la logística del sur de España al tener un proyecto tractor. Conozco experiencias como la de Illescas en Toledo, muy cerca de Madrid, que llevan desarrollados 7 millones de metros cuadrados de suelo industrial logístico y aquí vamos a empezar ya con 1 millón y con un millón más que está por venir en una segunda fase de ese polígono de La Rinconada que es donde va la Base Logística.

LD: ¿Puede ser el gran legado de su mandato si consigue repetir el 28M?

JMB: Hablar de legados cuando uno todavía está opositando, como quien dice, para seguir siendo alcalde no es la palabra que más me gusta (risas). Te doy la razón en una cosa. Es algo que en mi bagaje casi más personal como alcalde es mi mayor satisfacción. Al final uno cuando se dedica a esto, yo llevo muchos años ya dedicado, lo que quiere es ver avances. Quiere ver resultados. Quiere reconocer que su trabajo ha dado frutos. Esto va a ser un fruto muy reconocible y transformador que va a cambiar incluso físicamente a la ciudad ya que vamos a encontrarnos con un nuevo polígono industrial en la carretera de Madrid destinado a la logística con miles de personas que van a encontrar un puesto de trabajo. Para mí con este proyecto ya siento que he cumplido con la misión que tenía con mi ciudad, como alcalde, de dejar una Córdoba mejor que la que me encontré.

LD: ¿Cómo ha sido el diálogo entre las tres administraciones para que se lleve a cabo?

JMB: Ha sido primero muy leal. Creo que esa estabilidad y esa lealtad que hoy en día muchas veces se echa en falta aquí hemos dado un ejemplo. No nos hemos puesto más intereses que sacar este proyecto adelante. Hemos competido con otras administraciones y ayuntamientos en igualdad de condiciones y no ha habido nadie que haya antepuesto un partido político al que pertenezca al interés de sacar adelante la Base Logística y hacerlo en las mejores condiciones que eran las de Córdoba. Ha sido muy fácil y muy leal con la Junta de Andalucía, que fue fundamental tener su apoyo porque ellos aportan 100M al proyecto, una cifra muy importante. Ha sido también muy leal con el Ministerio de Defensa en todo momento, con la ministra Margarita Robles y con todo su equipo. Y, afortunadamente, creo que estamos dando un buen ejemplo a todos los ciudadanos de Córdoba, Andalucía y el conjunto de España de ver como cuando una ciudad se une en torno a un proyecto; cuando se cuenta, además, con el respaldo de la CCAA; cuando se trabaja con lealtad con el Gobierno de la nación las cosas salen, salen bien los proyectos que son importantísimos y no damos ningún espectáculo de tirarnos los trastos a la cabeza que es lo que creo que a muchos ciudadanos les molesta.

LD: Una vez que esta Base esté ya en funcionamiento, incluso cuando se esté construyendo, ¿Será lo que hace falta para que se impulse de manera definitiva la industria logística de Córdoba? Otras ciudades andaluzas como Antequera parece que han sabido aprovechar mejor las circunstancias y cuentan también con el apoyo de la Junta.

JMB: Córdoba es y va a ser un actor fundamental en la logística en el sur de España y en el sur de la Península Ibérica. Con este proyecto tenemos: un proyecto internacional porque la OTAN ya lo está mirándolo con interés, insisto, en la industria militar y ahora tenemos un punto de referencia para ser un actor importante en el mundo de la logística. ¿Cómo lo vamos a hacer? La Base es un parte de ese proyecto, pero al rededor de ella nacen 1 millón de metros cuadrados de suelo logístico en ese mismo polígono en una conexión ideal en la autovía que nos conecta con Madrid, con conexiones ferroviarias cercanas. Es que, además, estamos desarrollando otros suelos logísticos, el de El Álamo, en este caso saliendo por la autovía hasta Sevilla; el propio Parque Logístico de la Junta de Andalucía, el parque intermodal que tenemos en El Higuerón y vamos a meter en las próximas previsiones del Plan General otro millón de metros cuadrados para hacer crecer La Rinconada. En definitiva. ¿Qué estamos haciendo? Con un proyecto que nos sirve de tractor y de atractivo, generar toda una industria logística en Córdoba que lo único que nos falta para poder brillar al máximo es que se haga realidad el ramal central ferroviario, ese corredor central de mercancías, del Corredor Mediterráneo que lo necesitamos. Porque, claro, sino jugamos con una mano atada a la espalda. Podemos tener suelos, tenemos unas magníficas conexiones por carretera, pero necesitamos también una conexión ferroviaria para que podamos alcanzar todo nuestro potencial.

LD: ¿También un aeropuerto?

JMB: Creo que el aeropuerto es complementario a proyectos como estos porque lo que sí va a venir muy bien es para todo el transporte de personas que van a venir a trabajar como directivos y profesionales. Ya tenemos la Mesa del Aeropuerto constituida con el Gobierno y parece que lo que sí vamos a tener por fin es un aeropuerto en condiciones de operarse. Una vez que tengamos la carta de aproximación instrumental aquí pueden operar líneas aéreas comerciales. Ahora lo que estamos trabajando de la mano de Aena, y siguiendo sus instrucciones y sus dictados porque son los que conocen este mundo, hacer las campañas promocionales oportunas para que sea atractivo para que las aerolíneas vengan. Es decir. Lo que nos han planteado desde el Gobierno y desde Aena, y nosotros con absoluta lealtad lo vamos a hacer, es que fomentemos Córdoba como origen y destino para que las aerolíneas lo vean rentable y puedan operar. El plan de marketing lo están haciendo ellos y nosotros vamos a colaborar económicamente y profesionalmente en la medida que nos pidan para que el aeropuerto, y perdón por la expresión que será muy manida, despegue de una vez por todas.

LD: Gracias a las nuevas compañías ferroviarias y la liberalización del sector Córdoba ahora mismo es una de las ciudades de España con más conexiones de alta velocidad de España. Quizá la segunda después de Madrid.

JMB: Sí. Córdoba es la segunda ciudad con más conexiones de alta velocidad de toda España después de Madrid. ¿Para qué nos sirve esto? Trabajando en una estrategia de ciudad que ya tenemos diseñada para que también seamos un destino turístico profesional en el sector de congresos y ferias. Córdoba cuenta ya por fin con un Palacio de Ferias que es el más moderno y versátil que ahora mismo hay en España. Lo digo con conocimiento de causa porque es el último. Entonces es el más moderno y más versátil ya que se puede utilizar en 17 configuraciones distintas. Si le unimos ese gran equipamiento que por fin tenemos a que somos la segunda ciudad mejor conectada de España a que somos la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad es evidente que Córdoba se convierte en un destino atractivo. Por conectividad, oferta cultural, oferta de ocio y con un equipamiento de primer nivel para ser objeto de turismo de congresos y negocios. Nos viene muy bien para que un sector como el turístico aumente las pernoctaciones, el gasto medio de los visitantes y dé un salto no en cantidad sino en calidad de las personas que vienen a Córdoba.

LD: Una de las claves para que ese Centro de Congresos tuviese impulso era también la conexión con el tren. ¿Qué pasó con el Metrotren?

JMB: Ahí no puedo puedo valorar tan positivamente la relación con el Gobierno central como con la Base Logística. Es cierto que es de los asuntos que nos quedan por resolver con el Gobierno de Pedro Sánchez porque, para el que no conozca Córdoba, el Centro de Ferias está a las afueras de la ciudad y a pie de una vía de tren de cercanías y nosotros lo que proponemos es que ahí se ubique una estación, un apeadero si me apuras. No hace falta que sea una gran inversión para que, además, pueda parar una línea que ya está en marcha que va de oeste a este. No hace falta que parara todos los días, sino cuando haya congresos o ferias. Es más, estamos dispuestos a financiar en parte o el total si hiciera falta, pero necesitamos el permiso de Adif y un convenio con Fomento. Es algo que beneficiaría mucho a esa instalación. Espero que en los próximos meses, ya en el siguiente mandato si los cordobeses me dan su confianza podamos establecer unas negociaciones serias con el ministerio para llevarlo a cabo.

LD: Se beneficiarían también los pueblos de los alrededores.

JMB: Nosotros como capital de la provincia nos sentimos también corresponsables de todos nuestros vecinos y ciudadanos del resto de la provincia y es verdad que hay un proyecto muy demandado de que Córdoba esté conectada con una red de Cercanías. Si de verdad queremos seguir creciendo de una forma sostenible es necesario. Va a ser una opción para muchas personas para que dejen de un lado al coche. La apoyamos porque todo lo que sea ampliar esa línea a la provincia nos viene bien a todos.

LD: ¿Cómo afronta las elecciones del 28M? ¿Ve posible su continuidad como alcalde? Después de una legislatura de la mano de Cs ¿Cree que podrá hacerlo en solitario o cree que dependerá de otras formaciones como Vox?

JMB: Yo salgo con ilusión, con ganas, con fuerza y con proyectos que me gustaría que además de haberlos pilotado en sus inicios pudiera rematarlos y dejarlos completados como el de la Base Logística. Sobre todo, salgo con el convencimiento de que el cambio que llegó a Córdoba hace cuatro años no puede tener marcha atrás. En Córdoba hace cuatro años todo esto que hemos estado repasando ni siquiera existía. No había perspectivas de futuro, no había grandes proyectos y no había estabilidad. Estábamos constantemente en debates absurdos y estériles que no llevaban a ningún lado sobre de quién era la propiedad de la Mezquita; sobre si eran buenos los toros o no; si el turismo era beneficioso o no; sobre la Semana Santa… Es decir, había una serie de debates que más en una ciudad como Córdoba no tenían ningún sentido sobre todo no eran productivos. No servían para nada. Hoy ha llegado un cambio. Hay una ciudad con menos impuestos, con proyectos de futuro y con grandes proyectos culturales. Hemos puesto en marcha el Centro de Ferias después de 20 años demandándolo y que hoy es una realidad. Hemos desatascado todas las zonas verdes que parece un tema menor, pero que no lo es porque es calidad de vida para nuestros vecinos, y hemos hecho millones de metros cuadrados que estaban pendientes. Lo que yo le pido a los cordobeses es que el cambio que iniciamos hace cuatro años que está dando resultados siga adelante. Todo lo que no sea eso es marcha atrás, que pasa por algo que en Córdoba ya conocimos y que, después, han conocido en toda España que es un Gobierno del PSOE en su peor versión con multitud de partidos a su alrededor y confluencias: Hacemos, Ganemos, IU, el Partido Comunista de nosequé y Los Verdes de nosedonde. Al final, lo que generan es mucho ruido, mucho debate, mucha cortina de humo con debates promovidos por gobiernos que lo hacen que dividir. En vez de lo que hacemos nosotros que es sumar a toda la ciudad, hacer gobiernos inclusivos, sumarnos en proyectos interesantes e importantes y hacer que en un ámbito de libertad la ciudad avance y cada uno de sus ciudadanos pueda avanzar. Eso es lo que yo pido. Voy a pedir la confianza para que sigamos en este camino.

LD: Está a punto de terminar esta primera legislatura suya como alcalde en la que ha estado gobernando con unos socios de gobierno que se han visto envueltos en el caso Infraestructuras. ¿Cree que esto le puede pesar a Ciudadanos en las elecciones?

JMB: Yo creo que hemos tenido un Gobierno estable y esa estabilidad es la que ahora quiero garantizar no teniendo que depender de nadie. Estoy agradecido a Ciudadanos porque esa estabilidad le ha venido muy bien a Córdoba y ha servido para que avancemos. Es cierto que han tenido problemas en la gestión, problemas internos, pero desde donde tengo que partir es del agradecimiento porque ha sido un socio leal. Ahora llega otro momento. Le voy a pedir a los cordobeses no depender de nadie. No porque me haya sentido incómodo con Cs sino porque, al final, cuando uno no gobierna solo, cuando no tiene mayoría y no tiene estabilidad hay muchas cuestiones que se retrasan, que hay que negociarlas y otras cuestiones que uno tiene claras en su programa y que no puede aplicar. Al final en un diálogo hay que ceder. Entonces yo quiero tener una mayoría clara, una mayoría fuerte, para que podamos seguir ese camino que hemos iniciado y a Cs le deseo la mejor de las suertes porque ha sido un socio leal y no voy a entrar a juzgar como están ni dejan de estar porque es algo que corresponde a su partido.

LD: En mayo de 2019 el PP obtuvo 43.434 votos y nueve concejales y en las elecciones autonómicas de 2022 su formación se disparó en la ciudad hacia los 74.194. ¿Cree que se puede trasladar ese voto a Juanma Moreno en las andaluzas aunque haya pasado casi un año?

JMB: Creo que los cordobeses, los andaluces, el año pasado premiaron una labor de Gobierno, la de Juanma Moreno, e hicieron una apuesta porque esa estabilidad y esa forma de gobernar siguiera adelante. Y es lo mismo que yo le voy a decir a los cordobeses en estas elecciones. Yo me identifico mucho con Juanma Moreno. Es algo que todo el mundo sabe. Tenemos una magnífica relación y una sintonía política importante en un proyecto que nos aúna. Yo he tenido la suerte, además, de gobernar con un Gobierno en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Digo la suerte porque ha facilitado muchos proyectos, muchas inversiones y mucha desregulación a través de los Decretos de Simplificación Administrativa y yo a los cordobeses que votaron en su día a Juanma Moreno lo que les digo que ahora ese mismo proyecto lo encarno yo y que la misma forma de hacer política es la que yo tengo. Que ese cambio que en Andalucía ha sido positivo también lo ha sido en Córdoba por tanto yo aspiro a que esas personas vuelvan a votar porque estamos en unas circunstancias similares. Andalucía avanzaba y hemos querido seguir avanzando, Córdoba avanza y queremos que siga avanzando. Por tanto, yo espero que esa confianza se revalide y que haya gobiernos que tengan esa sintonía no porque seamos del mismo partido sino porque tenemos una sintonía política en cuanto a modelos de libertad, de simplificación administrativa, de bajada de impuestos, de dar la bienvenida a proyectos que generan inversión y empleo, de hacer políticas sociales mejor que nadie porque son más eficientes y, espero, que esa mayoría que en su día apostó por Juanma Moreno se consolide en estas municipales.

LD: En esas elecciones Vox había dicho en la campaña que iban hacer el sorpasso al PP, sin embargo el PP sacó mayoría absoluta. ¿Cree que tras el 28M el partido de Santiago Abascal le podría condicionar el Gobierno si no consigue la mayoría absoluta?

JMB: Yo a quien me tengo que dirigir y a quien le hago la reflexión es a los votantes. Creo que todos los votantes que están a la derecha del PSOE saben que en Córdoba la única opción de Gobierno real es la del PP. No hay ninguna posibilidad de que haya un alcalde de una fuerza que esté a la derecha del PSOE que no sea yo que encabezo la lista del PP. El riesgo que tenemos es que no se llegue a tener una mayoría suficiente y volvamos a un Gobierno del PSOE con Hacemos, Ganemos, IU, con Podemos… Más allá de los condicionantes o no que podamos tener creo que lo primero es votar. Antes de hacer elucubraciones de futuro hay que votar el 28M. No creo que nadie en esta ciudad que haya votado al PP, Vox, Cs o PSOE se haya sentido incómodo con este Gobierno. Todo lo contrario. Hemos sido un Gobierno también muy abierto al diálogo, a la participación, a grandes acuerdos de ciudad sin defraudar a nadie ni a nuestros principios. Yo lo que le pido a esas personas que si quieren que haya un Gobierno que no sea del PSOE con todos esos socios que voten al PP y así evitamos tener que depender en el futuro de esas elucubraciones, que entiendo que muchas veces se quieran hacer, pero lo primero es el voto.

LD: Hay una apuesta muy fuerte del PP-A por las ocho capitales andaluzas el 28-M. Dos de los objetivos principales de su partido, además de retener las alcaldías de Almería, Córdoba y Málaga es recuperar Granada, Cádiz, y, sobre todo, Sevilla. Muchos analistas creen que sería un duro golpe contra el PSOE.

JMB: Sobre todo sería un gran noticia para los habitantes y ciudadanos de todas las ciudades donde ganara el PP (risas). ¿Por qué? Yo creo que el ejemplo lo tenemos en Málaga con una gestión admirable de Paco de la Torre durante más de veinte años. Los demás tratamos de seguir esa estela y ese camino con las limitaciones personales que tenemos los demás sobre Paco de la Torre. Lo digo con toda la humildad del mundo. Si nos fijamos en el Gobierno de la Junta de Andalucía y los Gobiernos del PP la gente está contenta en las ciudades donde Gobierna el PP. Ven que hay avances, ven que la ciudad cambia y lo hace a mejor. Ven una Andalucía que hoy en día fuera de Andalucía hemos pasado de que se hable de forma negativa con el paro o la corrupción a que se hable de una tierra emprendedora liderando la creación de empleo, la creación de empresas y la atracción de inversiones. Ahora mismo yo creo que el PP tiene posibilidad de gobernar y de ganar en todos las capitales de provincia andaluzas. En todas. Además hemos elegido unos magníficos candidatos y creo que es un momento de que los andaluces igual que han visto un gran Gobierno de Juanma Moreno le den la oportunidad a que haya grandes alcaldes y alcaldesas en sus ciudades. Compañeras como Pilar (Miranda) en Huelva, Marifrán (Carazo) en Granada, José Luis (Sanz) en Sevilla, Agustín (González) en Jaén, Bruno (García) en Cádiz… Creo que merecen una oportunidad porque cuando se la han dado al PP, a Juanma Moreno, ha funcionado, cuando lo han hecho con alcaldes en otras ciudades ha funcionado y creo que esos candidatos merecen esa oportunidad de sumarse al cambio que Moreno ha introducido en Andalucía más allá de cómo le venga o no al PSOE que eso a los ciudadanos no es lo que les importa sino como les va a ellos.

LD: Estamos en una situación política en España en la que es posible que estas elecciones del 28M se vean como una primera vuelta de las generales o un plebiscito sobre Pedro Sánchez. ¿Cree que muchos ciudadanos van a votar pensando en el candidato local o con la mirada puesta más en el Gobierno de Sánchez? ¿El presidente del Gobierno se la juega el 28M?

JMB: Yo creo que habrá, como en todo, una mezcla de valoraciones. El ciudadano cuando va a votar es muy consciente de lo que se juega con su voto. Se juega su ciudad, pero también es verdad que envía un mensaje más allá de su municipio. A mí lo que me corresponde, desde luego, es mirar por Córdoba y yo voy a hacer una campaña totalmente local. Voy a hablar de Córdoba, de cómo está ahora, del futuro que queremos para ella y de los proyectos que tenemos. Es cierto que va a haber mucha gente que en su mente va a tener lo que está pasando en España. A esas personas también les digo que puede ser el momento del que no esté de acuerdo con Pedro Sánchez. Que tenga claro, y mucho más en el caso de Córdoba que el candidato del PSOE (Antonio Hurtado) es un diputado que ha votado a favor la Ley del Sólo Sí es Sí, de la rebaja de la Malversación y de todos y cada uno de los proyectos del Gobierno de Pedro Sánchez. Que también lo tengan en cuenta, si no están de acuerdo, es que es un momento de decir: no estamos de acuerdo con este Gobierno, queremos que cambien las cosas y eso se hace también votando.

LD: También es un paso importante para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para consolidar ese liderazgo que consiguió hace poco más de un año.

JMB: Yo creo que Feijóo no necesita revalidar su liderazgo. El PP, desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente, ha logrado algo que es más interno que es tener una estabilidad absoluta. Estamos en un buen momento como organización, con un liderazgo muy fuerte, muy claro, sin tensiones internas y, luego, en las encuestas que se han ido viendo hemos ido subiendo. Ahora mismo el consenso demoscópico, salvo una que es la del señor Tezanos, es que el PP lidera todas las encuestas para las próximas elecciones generales. Los procesos electorales que ha afrontado como es el andaluz ha salido con un éxito rotundo y creo que más que consolidar a Feijóo lo que sí van a consolidar es que España se aproxima a un momento de cambio político que es necesario porque hay un deterioro de las instituciones muy importante y, luego, una situación en la calle donde se palpa que hay muchas personas que lo están pasando mal. Ese deterioro de la calidad institucional y el de la vida económica y social de los ciudadanos españoles lo que hacen es que sea necesario un ya cambio y ese cambio es el que sí creo que se va consolidar el 28M.

LD: Prácticamente toda la campaña va a ser durante la época más festiva del año en Córdoba. Seguramente habrá un desembarco de los principales líderes en la ciudad y además, el 28M es el último día de la Feria de Córdoba. ¿Llegará con fuerzas?

JMB: Sí, llegaré con fuerzas (risas). Hablar de política en mitad de una Feria como la de Córdoba, una de las más importantes de Andalucía y de España, es difícil. Cuando uno está en la Feria bailando sevillanas con un medio de vino en la mano es complicado convencerlo de que nos pongamos a hablar del futuro de la movilidad en la ciudad (risas). También tiene su encanto. En el sentido de que convivimos mucho esos días y te da la oportunidad de hacer una campaña cara a cara y de tú a tú sin trampa ni cartón. En el Ferial de Córdoba nos vemos todos. Y yo lo que voy a hacer es estar como uno más, estar con todos, saludar, hablar, con quien quiera hablar de política hablar de política, con el que quiera hablar de la Feria hablar de la Feria, pero compartir esos momentos que yo creo que es bonito en democracia. Al final estar todos compartiendo un espacio con normalidad, sin alterarnos y sin conflictos y creo que Córdoba también ahí va a dar un ejemplo. Por supuesto espero que vengan, empezando por mi presidente Feijóo, Juanma Moreno y todo el que quiera. Vendrán porque también además de seguir trabajando y haciendo campaña electoral tendrán su correspondiente momento de poder desconectar, aunque sea un segundo, en la Feria de Córdoba.

LD: Ha puesto de ejemplo la movilidad. Ahora mismo tenemos en Córdoba la zona ACIRE que ha sido pionera en las Zonas de Bajas Emisiones. ¿Usted la ampliará? ¿Hará un Córdoba Central como el Madrid Central de Almeida?

JMB: Nosotros aquí hemos sido un ejemplo. Creo que Córdoba ha asumido esta decisión con una naturalidad absoluta, con una normalidad que ningún vecino se ha visto afectado y poniendo sobre la mesa una solución que puede servir a otros ayuntamientos. Córdoba lleva ya muchos años trabajando en que la movilidad se regulara en pleno Casco Histórico, el segundo más grande de toda Europa. Esa zona ya tenía un tráfico restringido antes para los vecinos porque hay que cuidar ese entorno monumental. Cuando ahora ha llegado la regulación de las ZBE lo que hemos dicho es decir que lo que está regulado para los vecinos sea el mismo espacio. Hoy en Córdoba pueden circular los vecinos y quien tenga un vehículo no contaminante. Hemos sido de los primeros en España en aprobarla y se ha aprobado sin ningún ruido, sin repercusión y sin que nadie haya protestado. Ir más allá supondría cambiar el modelo que esta ciudad ha venido trabajando desde hace décadas y no le veo sentido.

LD: Ahora se habla mucho de las ciudades de 15 minutos.

JMB: Córdoba es una ciudad de 15 minutos desde siempre. O de menos. Es una ciudad lo suficientemente grande para ser la decimosegunda ciudad de España y tener todos los servicios públicos, de ocio y culturales de máximo nivel y con un tamaño lo suficientemente controlado para que todo pille cerca. Todos sabemos que podemos ir andando a cualquier sitio y, sino, en un pequeño trayecto en transporte público o en tu vehículo llegas en un momento. Aquí ampliar las zonas yo no lo planteo porque romperíamos un modelo que es el de Córdoba.

LD: Esta Semana Santa Córdoba ha tenido una ocupación hotelera cerca al 80%. ¿Cree que la ciudad se ha recuperado del palo que supuso el covid? ¿Piensa que el modelo turístico es el correcto?

JMB: Ahora sí lo hemos recuperado. Ha costado mucho tiempo. Tuvimos un 2021 y un 2022 muy difíciles, pero todo el comienzo del año estamos teniendo los mejores datos de toda la serie histórica teniendo en cuenta que los dos primeros meses de 2020 fueron dos meses espectaculares los de 2023 también lo han sido. Creo que marzo va a superarlos porque hemos tenido una Semana Santa esplendorosa. Afortunadamente nos hemos recuperado y, sobre todo, quiero lanzar un mensaje porque muchas veces se ha discutido sobre si el turismo es un fenómeno positivo o negativo. Es un fenómeno que nace de la libertad de cada uno de nosotros que nos gusta viajar y que cuando podemos lo hacemos. No soy quien para regular quien puede o no moverse a determinados sitios. No creo que nadie lo deba hacer. En segundo lugar es un fenómeno que en Córdoba genera mucho empleo. Hay muchas familias que viven gracias al turismo y del turismo. Tenemos muchos empleos que dependen del turismo y que, afortunadamente, ahora estamos en cifras que mejoran lo que había antes. Córdoba no es una ciudad que esté tensionada por el turismo. No discuto que haya otras ciudades en la que esto pueda ocurrir. Tenemos todavía mucho camino por recorrer y la apuesta es seguir creciendo.

LD: ¿Qué puede hacer desde el Ayuntamiento para frenar la pérdida de población? En 2012 llegó a tener 328.841 vecinos, sin embargo 10 años después hay casi 10.000 habitantes menos (319.515).

JMB: Parto de un análisis que es que tenemos que dar oportunidades, sobre todo a los más jóvenes, para que dentro de su libertad de elección tengan en Córdoba el atractivo laboral y profesional para desarrollarse. El problema es que hoy en día Córdoba es difícil a veces para un joven poder cubrir las expectativas que tiene de su desarrollo profesional, personal y laboral. Creo que ese es el problema. Hay dos cuestiones que hay que afrontar y que estamos afrontando. Una: mejorar la cualificación profesional y mejorar el desarrollo económico de Córdoba. Que venga la Base Logística con puestos de primer nivel, ingenieros, que desarrollemos logísticamente la ciudad lo que hace es mejorar esas perspectivas que hacen que Córdoba sea atractiva para vivir y para desarrollarse profesionalmente. La primera política tiene que ser la de nosotros mismos. En ello estamos. En segundo lugar necesitamos equilibrio en las infraestructuras, como el ramal central del Corredor Mediterráneo. Hay un movimiento en toda España de población hacia las zonas costeras, si no corregimos a través de las infraestructuras ese atractivo, si no damos igualdad de oportunidades para que las zonas de interior como Córdoba tengamos esa posibilidad de desarrollo y esa gran infraestructura la desplazamos al Mediterráneo, cuando son los corredores compatibles, ese movimiento se acelerará y es algo que excede a mi capacidad como alcalde o al de cualquier ayuntamiento. Son movimientos que son mucho más de fondo. Por eso reclamo ese Ramal Central del Corredor Mediterráneo para que podamos seguir creciendo para que nos haga más atractivos a las empresas y eso nos haga más atractivos para que la gente se quede en Córdoba. Es la única receta que se me ocurre.