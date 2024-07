El PSOE-A cuestiona la limpieza de la victoria de Moreno y anuncia querellas contra quienes digan la verdad de los ERE

Las resoluciones del Tribunal Constitucional, que controla Cándido Conde-Pumpido, cercano a Pedro Sánchez, y en el que hay un exministro socialista y una extrabajadora de Moncloa, a favor de los ex altos cargos socialistas condenados por el Caso de los ERE han provocado que los socialistas andaluces estén acusando al PP provocar la imputación de los mismos desde hace semanas. En una rueda de prensa la número dos del líder socialista andaluz, Juan Espadas, en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha dicho que "el PP "llegó al poder a lomos de la extrema derecha y de una cacería política".

Férriz ha dicho que los populares "hicieron un montaje para que pareciera que en Andalucía el PSOE, sus presidentes y la mayoría del Gobierno habían robado dinero a los andaluces, lo cual es falso, como ha dicho el Tribunal Constitucional". La mano derecha de Juan Espadas ha calificado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "jefe de la banda" y que llegó al poder de esa manera "cuando no se puede ganar limpiamente". Ha advertido que el PP-A "nunca" tuvo "interés en perseguir a los sinvergüenzas que se aprovecharon del dinero público. Su único interés era acabar con el PSOE de la manera que fuera, aunque eso conllevara meter en la cárcel a gente inocente".

"El PP decidió jugar sucio y montar la cacería política, jurídica y mediática mayor de la historia de la democracia con el objetivo de alcanzar el poder en Andalucía. Tiene que caer el peso de la ley contra quien ha señalado a gente inocente a sabiendas de que no ha hecho nada, que no ha robado nada, que no se ha beneficiado personalmente, que no ha beneficiado a su familia, que no ha beneficiado a su partido y que ha perseguido aunque eso conllevara meter a gente inocente en la cárcel", ha insistido Férriz.

En su comparecencia, Ferriz ha anunciado que el PSOE "no va a pasar absolutamente ni una más", por lo que está "recopilando" tweets y declaraciones de dirigentes del PP para estudiar qué medidas adoptar "cuando estén resueltos todos los recursos" presentados por los condenados de los ERE. Entre esas medidas, no descarta ir a los tribunales para "defender" al PSOE de "esas acusaciones". Igualmente, ha confirmado que tras la decisión del Constitucional "nuestra principal misión como socialistas andaluces es intentar resarcir a estas personas".

"Vamos a hacer todo lo que nos dé la vida para que no haya ni un solo andaluz en ningún rincón de Andalucía que no conozca los detalles de esta cacería política, de esta forma de hacer política, de esta forma de destrozar al adversario cuando no se puede ganar limpiamente. Nos vamos a encargar de que toda Andalucía sepa que el jefe de esta banda no tuvo ningún escrúpulo y hoy es quien gobierna Andalucía", en alusión a Juanma Moreno, al que ha acusado de que "cuando tiene enfrente a alguien que no piensa como él, es capaz de todo, hasta de meter en la cárcel a personas inocentes".

"Limpiamente no podían gobernar en Andalucía y se dedicaron a destrozar a servidores públicos ejemplares, con trayectoria honesta y honrada y de paso a sus familias, a manchar el trabajo del PSOE y la historia del PSOE como si fueran unos auténticos sicarios de la política, que matan al adversario cuando no pueden con ellos", ha abundado Ángeles Ferriz, para la que "contra quien viene a lo público a aprovecharse hay que ser implacables y, sobre ellos, tiene que caer el máximo peso de la Ley. Pero el peso de la Ley también tiene que caer contra quien señala a gente inocente a sabiendas".

La socialista ha asegurado que la reacción del PP a la decisión del Alto Tribunal es "gravísima". "Nosotros no esperamos que Moreno ni nadie del PP pida perdón. Ya conocemos su catadura moral. Si han sido capaces de meter a gente inocente en la cárcel, ¿de qué no van a ser capaces? Ahora lo que esperamos es que sean demócratas y tengan un mínimo de conciencia y decencia y respeten al Constitucional y sus resoluciones les den o no la razón. Y que respeten a estas personas y a sus familias, a las que han destrozado la vida". De hecho, ha continuado, "si van a seguir insultando y enfangando que lo hagan, que sean valientes y lo hagan con nombres y apellidos para que podamos defendernos en los tribunales, para que podamos querellarnos".