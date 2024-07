La Junta denuncia el interés de "Sánchez y del PSOE de reescribir la historia" de los ERE

El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha censurado este lunes, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, que "un Tribunal Constitucional plagado de miembros o exmiembros del PSOE, personas vinculadas a Pedro Sánchez, quieren que la historia se borre", así como el "interés que tienen Pedro Sánchez y el PSOE de intentar reescribir la historia".

El exalcalde de Almería ha recordado que el de los ERE es "un caso de corrupción que supuso el desvío de 680 millones de euros para crear una red clientelar que permitiera al PSOE mantener el poder en Andalucía", y ha subrayado que el mayor objetivo de la Junta "es recuperar esos 680 millones": "Vamos a seguir por la vía judicial y por la política defendiendo la verdad".

Sobre las últimas declaraciones del expresidente condenado Manuel Chaves, Fernández-Pacheco ha apuntado que "es un discurso que sólo se creen ellos", y que incluso duda "que ellos mismos se lo lleguen a creer": "El PSOE abrió las puertas de su sede en Andalucía a un expresidente condenado por corrupción para que atacase al PP". El portavoz del Gobierno andaluz lo considera "muy grave", "pero a nosotros no nos preocupa: todo el mundo sabe lo que pasó". "Pedro Sánchez y sus adláteres no conseguirán imponer un relato que sólo está en sus cabezas", ha insistido.

"Un Zapatero andaluz"

Fernández-Pacheco ha ubicado el origen de los pronunciamientos del TC en el mitin socialista en Benalmádena en el que Sánchez le auguró "a la condenada Magdalena Álvarez" que ocurriría "lo que finalmente pasó": "Después de aquel momento, los pronunciamientos del TC han venido sucediéndose".

El consejero ha apuntado que el PSOE busca "una unidad que no tiene a nivel interno" intentando encontrar "un enemigo externo", agregando que "Chaves no sólo mintió de manera flagrante", sino que profetizó que "esto era el principio del fin del PP en Andalucía": "Supongo que quiere ser un Zapatero andaluz. En cualquier caso, nosotros estamos tranquilos".

Preguntado por la falta de contundencia del PP con respecto a este tema, Fernández-Pacheco ha dicho que "en cada uno de los pronunciamientos del TC, lo hemos venido repitiendo: probablemente, nos encontramos con la voluntad del PSOE de imponer un relato que es falso. En primer lugar, porque el TC no ha declarado que es inocente nadie. El TC no es un tribunal de casación, por lo tanto, él no puede quitar condenas". El portavoz ha destacado que lo que dice el TC "es que los casos deben volver a juzgarse", con lo que "podría darse la paradoja de que estas personas volvieran a ser condenadas".