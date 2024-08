El PP-A augura que Sánchez dará a Cataluña "un referéndum" después de haberles regalado "la independencia fiscal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido colocar como presidente de la Generalidad de Cataluña a su exministro de Sanidad durante la pandemia del Covid 19, Salvador Illa, gracias a los votos de ERC a cambio de dar a la región el 100% de los impuestos. El cupo fiscal para Cataluña es una medida que los socialistas, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza negaban hasta hace unas semanas. Desde Andalucía, los socialistas de Juan Espadas no han criticado esta nueva cesión al separatismo pese a que afectará a la financiación de una región ya de por sí infrafinanciada desde hace décadas, como la propia Montero criticaba cuando gobernaba el PP de Rajoy.

En una rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez del que ha dicho que "ahora con él todos los veranos hay lío". Repullo ha apuntado que su partido defenderá "la dignidad y los derechos de Andalucía frente a la traición del PSOE". Ha recordado que "cuando en España se debatía sobre financiación y este asunto se tomaba en serio se utilizaban criterios de población, presión demográfica, extensión del territorio… etc. Realidades medibles, entendibles, razonables y, sobre todo, debatidles. Ahora sólo hay un criterio: la supervivencia política del PSOE y la ambición de poder de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha remarcado que "hemos pasado de buscar el bien común a buscar el bien particular; hemos pasado de los partidos políticos trabajando para los ciudadanos a ciudadanos trabajando para un partido político que ya ha demostrado que es capaz de todo con tal de seguir en el poder". El secretario general del PP-A ha dicho que "escucharán muchas excusas y justificaciones muy literarias, pero la realidad es que el PSOE necesitaba los votos de ERC para hacer presidente a Salvador Illa y la condición que le ha puesto es una independencia económica para Cataluña".

"Una vez más el PSOE ha cedido y lo hace a costa del resto de territorios de España, entre ellos Andalucía, a los que nos toca pagar su factura. Comienza ahora un procés fiscal", ha asegurado el diputado autonómico cordobés que advierte que "no hay independencia política sin independencia económica" y que "ya han conseguido el primer paso". "El siguiente será el referéndum. Una línea roja más que a Pedro Sánchez le falta por atravesar y a María Jesús Montero justificar. Una vez más veremos al presidente desdecirse de sus palabras, liberarse de sus compromisos electorales y engañar a los ciudadanos. María Jesús Montero le apoyará y defenderá las traiciones de su jefe a Andalucía", ha añadido.

"Gran traición del PSOE"

El secretario general del PP-A ha apuntado que "ahora el PSOE y sus socios crearán una cortina de humo, intentarán enfrentarnos y polarizar" mientras "el PSOE se aferra a sus pocas opciones de Gobierno y lo hace despreciando a la ciudadanía, pactando con partidos minoritarios y con miedo a un debate amplio, transparente y maduro en un tema tan crucial como la fiscalidad".

Antonio Repullo ha dicho que "tenemos que hablar de una gran traición del PSOE. Se traicionan a sí mismos, a sus principios, a sus federaciones y a sus votantes. Y traicionan a tierras como Andalucía". El diputado popular se ha preguntado: "¿De donde creen saldrán los fondos para satisfacer los privilegios pactados por ERC?". También ha señalado que "ahora el Gobierno quiere bloquear la Hacienda andaluza mientras da independencia total a la catalana. Ya en el acuerdo firmado con ERC y declaraciones de ministros su nuevo objetivo es evitar que Andalucía pueda bajar los impuestos".

En este sentido, Repullo ha explicado que "Pedro Sánchez quiere castigar a las CCAA gobernadas por el PP, quiere deslegitimar a sus presidentes; hacer pagar a los andaluces y todos los que hayan confiado en nosotros y no en él; quiere recortar la autonomía y la autogestión de CCAA como Andalucía; quiere maniatar nuestra gestión mientras acepta la total soberanía fiscal de Cataluña. Esa va a ser su nueva cortina de humo para tapar su último pacto vergonzante con el independentismo". "No ha habido un Gobierno insolidario que el de Pedro Sánchez" ya que "Andalucía es la 3ª CCAA peor financiada, cada andaluz recibió 183 euros menos por habitante que la media en 2022. Cada año la brecha con las CCAA que reciben más financiación aumenta", ha dicho.

Sobre lo que deja de percibir Andalucía con el cupo catalán ha dicho que supondrá "un recorte aproximado del 17,8% en los fondos que recibimos para el sostenimiento de los servicios públicos. Lo que se ha firmado en Cataluña entre el PSOE y ERC no es solo que Cataluña vaya mejor sino que el resto de CCAA vayamos peor" y "una España de dos categorías, la de los privilegiados y la de los demás".

"Su pacto, sus ventajas, sus privilegios los pagamos todos: una Cataluña sin banderas de España, sin límites, con Mossos que deciden a quien detener y quien no, una Cataluña con sus propios trenes, su propia fiscalidad, sus propios delitos perdonados, sus propias normas. Una Cataluña más alejada de nuestro país. De territorios hermanos como Andalucía", ha destacado Antonio Repullo.

El secretario general del PP-A ha manifestado también que es "todo lo conseguido por partidos independentistas minoritarios y gracias al ansia de poder de Pedro Sánchez y de un PSOE que ha claudicado". "Un PSOE-A que es incapaz de cuestionar a su líder y el ejemplo más claro lo tenemos en Juan Espadas que se ha convertido en un defensor de las políticas insolidarias de la Moncloa. No mira a la gente, sólo a su líder. No defiende lo nuestro, sólo se defiende a sí mismo", ha finalizado Repullo que ha advertido que "el PP-A no se va a rendir".