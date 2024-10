Una vecina de las Tres Mil Viviendas denuncia: "Aquí mandan los que tienen las armas, no los alcaldes"

El barrio de las Tres Mil Viviendas en Sevilla, una zona deprimida económicamente con la renta per cápita más baja del país, se ha convertido en una ciudad sin ley. La madrugada del pasado sábado dos clanes de la droga se enfrentaron en la calle usando armas como metralletas AK-47. Durante ocho minutos los vecinos pudieron escuchar desde sus casas el intercambio de disparos con rifles de asalto que se usan en la guerra.

La policía investiga el suceso en el que no hubo heridos, y por el momento tampoco detenciones. Los agentes han intervenido armas, munición y casquillos y, todo apunta a que fue un ajuste de cuentas debido al vuelco de mercancía entre dos grupos de narcotraficantes: "Los Caracoleños" y "Los Naranjeros".

Los vecinos están aterrados, tanto que el lunes por la noche alertaron de nuevo a las fuerzas de seguridad. Escucharon en una de las calles un ruido muy similar al de los disparos, aunque la policía terminó confirmando que tan solo eran petardos.

El ayuntamiento se ha visto obligado a restringir el acceso de los servicios municipales en algunos puntos concretos del barrio por la grave situación de inseguridad. Así, la policía local y los empleados de limpieza solo entrarán en estas áreas escoltados por la policía nacional, como ha declarado el alcalde de la ciudad José Luis Sanz.

Este jueves, el alcalde se reunirá con el subdelegado del Gobierno y con el comisionado del Polígono Sur para analizar estos problemas de inseguridad ciudadana en el barrio y sus posibles soluciones. "Podemos seguir invirtiendo, podemos seguir incrementando las políticas sociales, los planes de empleo, las políticas de vivienda, etc., pero, si no se resuelve el problema de seguridad ciudadana que hay en esos barrios, el tema no tiene solución. El problema de seguridad ciudadana lo resuelve el Ministerio del Interior", ha comentado el alcalde de Sevilla.

Por otra parte, los sindicatos policiales han denunciado la falta de material para hacer frente a tales grupos armados. No disponen de fusiles de asalto que se equiparen a las armas que usan los clanes. Tampoco cuentan con chalecos con placas cerámicas, que son los únicos que sirven contra el armamento usado por los clanes, ni de escudos y cascos con protección balística. También piden que se les doten con vehículos blindados para acceder a las Tres Mil Viviendas.

Una situación que se da con un Plan Integral de Recuperación en el Polígono Sur que lleva en marcha 21 años.

"Nosotros también somos Sevilla"

Luis Herrero ha entrevistado En casa de Herrero a Rosario García, portavoz de la plataforma "Nosotros también somos Sevilla". Rosario comenta que el problema no es de ahora. A pesar de que hace 21 años se creara la figura del Comisionado, esto no ha solucionado la problemática del barrio.

"Yo vivo aquí desde hace 42 años, y ya empezamos a reivindicar medidas para el barrio en materia de salud o educación", ha comentado la portavoz. Rosario cree que si en un primer momento estas medidas se hubieran llevado a cabo, no estarían en esta situación actual.

"Desde hace 21 años han pasado 5 alcaldes y a los 5 les hemos dicho que aquí no mandan ellos, sino los que tienen el poder en la mano con las armas", se ha quejado la portavoz. "Nosotros también somos Sevilla" ve necesario un Plan Integral que se haga cargo de la parte urbana y la humana.