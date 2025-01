La entrada en el año 2025 ha comenzado con hechos insólitos y posturas que no se han visto jamás en la historia. Es lo que ha sucedido con la decisión de varias capitales de provincia andaluzas con la celebración de su cabalgata de Reyes, que será este sábado 4 de enero en lugar del domingo 5 por la previsión de lluvia que atraviesa la comunidad autónoma.

La primera capital de provincia andaluza en anunciarlo fue Sevilla, que siguió los pasos de varios municipios de la provincia con el objetivo de que su cabalgata de Reyes no se quedara sin salir por primera vez en sus 107 años de historia, ya que esta nunca ha sido suspendida y ha decidido recorrer las calles sevillanas sin importar el parte metereológico. De hecho, esta es recordada por aquellos asistentes ahora más mayores junto a episodios de fuertes lluvias en años destacados como 1961, 1996 —cuando se detuvo por dos horas por la niebla—, 2001, 2003 o 2016.

Sin embargo, el Ateneo —sociedad organizadora del pasacalles y contacto directo con sus Majestades los Reyes Magos de Oriente— ha instado este año 2025 al Ayuntamiento de José Luis Sanz a adelantar la fecha de su cabalgata. Algo que, no sin polémica, aceptó el consistorio, cambiando por primera vez en la historia de Sevilla la tradición de realizar el pasacalles el día 5 de enero.

De esta forma, se han sucedido los anuncios de diversas capitales andaluzas, que han optado por adelantar 24 horas su cabalgata ante las malas previsiones meteorológicas aportadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para gran parte de Andalucía este 5 y 6 de enero, cuando los Reyes Magos harán su aparición por las casas españolas.

Así, han sucedido los anuncios de los consistorios de Cádiz, Huelva y Jaén; mientras que Málaga mantiene el recorrido previsto a esta hora del día, si bien no descarta adelantar la cabalgata como ya han hecho numerosas localidades malagueñas como Nerja, Mijas, Alahurín de la Torre, Álora, Torremolinos, Marbella o Estepona. Por su parte, Granada y Almería —con unas previsiones de lluvia menos contundentes— han decidido mantener su cabalgata.

Córdoba, la última en adelantar

En este contexto, la capital cordobesa ha decidido adelantar también su cabalgata y facilitar que los Reyes Magos de Oriente visiten la ciudad un día antes de lo previsto. "Esta decisión se toma, una vez comprobada la disponibilidad del operativo de Seguridad y del resto de servicios municipales implicados en esta celebración", ha informado el consistorio dirigido por José María Bellido este mismo viernes mediante un comunicado.

Esta decisión, según apuntan desde el Ayuntamiento de Córdoba, es completamente excepcional y está dirigida a "evitar las precipitaciones previstas en la jornada siguiente y no privar a los niños cordobeses de la ilusión de poder ver a los Reyes Magos en su ciudad", han explicado sobre una cabalgata que no podrá contar con todos los detalles previstos, ya que algunos de los artistas comprometidos para el pasacalles no podrán adaptarse a la nueva situación. "Esta decisión para mantener la ilusión de miles de niños cordobeses y de sus familias", ha concluido el delegado de Fiestas y Tradiciones cordobés, Julián Urbano.