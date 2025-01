Agustín González: "Jaén no va a ser la Covadonga de Pedro Sánchez sino su tumba política"

El año ha comenzado en Andalucía con un terremoto político que se venía fraguando durante 2024. A mediados de diciembre el PSOE anunció una moción de censura contra el alcalde popular de Jaén, Agustín González, de la mano del partido que hasta entonces era su socio de gobierno, Jaén Merece Más. En 2025 los socialistas han sacado adelante la moción de censura y han roto la hegemonía del PP con las capitales autonómicas andaluzas y quieren comenzar en la capital jiennense su particular reconquista de Andalucía.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el ya exalcalde de Jaén, Agustín González, ha contado cómo sus socios de gobierno le dieron la espalda pese a que habían conseguido cumplir gran parte de los puntos pactados en verano de 2023 tras las elecciones municipales y autonómicas que el PSOE ganó con una ligera ventaja de poco más de 300 votos en Jaén. González ha dicho que los que hasta hace poco más de un mes eran sus socios "en realidad nunca se han escondido" al dejarse atraer por el PSOE de Julio Millán.

Los localistas de Jaén Merece Más llevaban, según Agustín González, "desde principios" de 2024 negociando con los socialistas y ya "amenazaron" con romper el pacto de gobierno en febrero y marzo de ese año. En ese momento las negociaciones "no llegaron a buen puerto". "Ellos sabrán por qué", ha añadido el exalcalde jiennense que ha apuntado que "el caso es que ahora ha sido sin previo aviso y con nocturnidad y alevosía" y que ese "acuerdo" a él "como alcalde" ni siquiera se lo han "comunicado al poner la moción de censura".

"No ha habido una justificación ni una causa concreta, ni siquiera varias causas", para que Jaén Merece Más rompa el pacto con el PP en el Ayuntamiento de Jaén, ha dicho Agustín González. El exalcalde de Jaén ha apuntado que "las circunstancias de la moción es que nosotros teníamos un acuerdo de 101 medidas firmadas ante notario hace un año y medio y se estaban cumpliendo. De hecho solamente en un año y medio ya llevábamos cumplidas y ejecutadas un 70%. Hablamos de medidas a nivel municipal, autonómico y nacional, obviamente estas a no tener responsabilidad el PP de esas no se han cumplido ninguna, casualmente".

"Hemos pasado de ese acuerdo de 101 medidas a un acuerdo de 14 medidas genéricas y ambiguas. Una de ellas, por cierto, esa primera condonación de la deuda que después es una refinanciación y de manera muy genérica. pero además, una refinanciación de la deuda que nosotros el verano pasado fuimos a pedimos una reunión con la ministra Montero y no solamente nos recibió sino de recibió una directora general y esa directora general lo que nos dijo es que esa refinanciación de la deuda era técnicamente imposible. Hoy día no solamente políticamente posible, sino que también es técnicamente posible, lo cual es más grave, ¿no?", ha explicado.

La "reconquista" socialista de Andalucía

El exalcalde de Jaén ha comentado la situación que se encontraron hace un año y medio cuando llegaron al Ayuntamiento. Ha dicho que estaba "totalmente estancado, con una deuda de más de 550 millones de euros". En "el último mandato, el mismo alcalde que entró ayer (el socialista Julio Millán) la incrementó en 90 millones" y la ciudad no tenia "un presupuesto en 8 años" ni "ningún tipo de de proyectos de inversión para la ciudad".

"Hablamos de que esta ciudad lleva sin un Plan General de Ordenación Urbana casi 30 años y nosotros en este año y medio hemos conseguido tener un borrador de presupuesto a pesar de no contar con la colaboración y ayuda de del Gobierno central", ha contado Agustín González. El exalcalde ha dicho que "sí que estamos haciendo cosas y por eso no se entiende esta moción de censura, salvo que hay otros intereses".

En este sentido, ha dicho que "el auténtico muñidor de esta moción de censura es el propio presidente del Gobierno". Ha apuntado que "el PSOE ha calificado la ciudad como un punto rojo necesario para iniciar la reconquista de Andalucía. Desde luego no va a ser la Covadonga de Pedro Sánchez sino su tumba política".

El acuerdo apoyado por Jaén Merece Más se fraguó en Ferraz con la ministra María Jesús Montero como avalista y el diputado Juanfran Serrano, la mano derecha del Nº 3 del PSOE, Santos Cerdán, como ideólogo. Sobre esta cuestión el exalcalde de Jaén ha dicho que lo "tendrá que justificar Jaén Merece Más con quién se reúne". "Han pasado de reunirse con un consejero de Presidencia como es Antonio Sanz; con un presidente del Partido Popular de Jaén; o con un alcalde transparente, como es mi caso, a reunirse con Santos Cerdán, con el PSOE de Koldo y de Ábalos", ha señalado.

Un acuerdo que "roza la ilegalidad"

Agustín González ha dicho sobre un posible recurso judicial para aclarar lo sucedido que "habrá que decir si es efectivo". Ha dicho que "es curioso" porque ellos tienen "un acuerdo firmado ante notario, porque ellos (Jaén Merece Más) quisieron firmar antes notario". Sin embargo, han pasado de eso a "un acuerdo totalmente genérico y sin firma". "Yo sinceramente lo que creo es que JMM se ha dejado engañar", ha apuntado el exalcalde de Jaén que piensa que la formación localista "es el ERC, el tipo de partidos independentistas que antepone su propio interés al interés de los ciudadanos".

Ha contado que "en el punto número dos de ese acuerdo lo que habla es de de una flexibilización de los compromisos de pago que no sabemos cómo lo va a hacer, porque a nosotros nos dicen que efectivamente era técnicamente imposible, con lo cual están comprando una alcaldía". "Los ciudadanos han dejado de de tener un interés u otro en función de quién es el alcalde. Y eso pues sí, roza la ilegalidad, pero incluso habla de una dación en pago de bienes municipales como compensación de la deuda existente".

Sobre esta cuestión ha explicado que "el uso de la dación en pago de bienes inmuebles para amortizar la deuda es una medida que no solamente supone un engaño a los jiennenses, sino un ataque directo al patrimonio histórico de nuestra ciudad. Y resulta contradictorio, incluso cínico, que un partido que dice defender el interés histórico y patrimonial recurra a una estrategia que descapitaliza nuestro legado cultural. Además, es complicado llevar a cabo esa dación en pago, porque la única norma que contempla la dación en pago es la Ley de Patrimonio histórico español del 85". Esta Ley "restringe mucho esa dación en pago, con lo cual yo digo que en realidad tras este acuerdo hay algo más de fondo, lo que han llamado los socialistas, esa reconquista, con interés partidista por parte de Pedro Sánchez".

El plan de eficiencia rechazado por Hacienda

Agustín González ha contado cómo fue la reunión en la que la directora general de Hacienda rechazó el plan de refinanciación de la deuda de Jaén que era "técnicamente imposible" y que ahora tras el acuerdo entre el PSOE y JMM sí parece que se puede hacer. Ha dicho que él siempre ha ido con "lealtad" hacia su "socio de Gobierno" que "quería pedir la condonación" de la deuda, en sus reuniones con Hacienda.

"Yo le expliqué que la condonación es inconstitucional. Que es igual de injusta, igual de discriminatoria para Cataluña que para Jaén. Porque al final todos los ciudadanos españoles son iguales. Entonces yo sí que hablaba de refinanciación", ha explicado el exalcalde de Jaén. "Nosotros cuando subimos (a Madrid) a hablar de refinación de esa deuda, subíamos con un plan de ajuste ya elaborado y ya calculado precisamente para poder aprobar un presupuesto. Jaén lleva ocho años sin ese equilibrio de cuentas para poder aprobar un presupuesto anual. Llevamos un plan de contención del gasto junto con un plan de eficiencia para incrementar los recursos. Y la respuesta de ella, la de esta directora general, fue que después de 20 años sin hacer los deberes a Jaén no se iba a dar ningún trato de favor", ha dicho.

El exalcalde de Jaén le dijo a la directora general de Hacienda que "no era un trato de favor, sino que este caso era dada la circunstancia de que éramos uno de los cuatro municipios de toda España más endeudados". "Sí que es cierto que con un plan de eficiencia se podrían equilibrar esas cuentas sí necesitábamos una refinanciación". "Y la respuesta fue que después de 20 años nosotros éramos los que teníamos que hacer los deberes, que subiésemos los impuestos hasta donde los tuviésemos que subir y que si teníamos que hacer un ERE de los trabajadores del ayuntamiento que lo hiciésemos", ha señalado González que cree que "al final esto de la deuda municipal de este acuerdo ya digo que es la excusa y es un nuevo cuento de la lechera y promesas rotas para justificar lo injustificable".

El caso de la compra de votos en Jaén

Una de las cuestiones que han sobrevolado estos días es la de las acusaciones de compra de votos que fueron judicalizadas y archivadas. Agustín González ha contado que "la noche anterior a las elecciones sufrimos una situación como poco desagradable y éticamente reprobable. De hecho se reprobó, por cierto. El partido JMM reprobó al actual alcalde. Son paradojas que que tiene la política, ¿no?".

Los socialistas "denunciaron a dos compañeros nuestros, a dos concejales, por una supuesta compra de votos". El caso "se archivó en cuestión de días porque era una manipulación burda de unos pantallazos mal hechos en los que se hablaba de la compra de votos". Sin embargo, "de ahí surgió una investigación policial de esos pantallazos, pues algo que yo creo que que el PSOE no se esperaba y era la posible, real y efectiva compra de votos por parte del PSOE".

"Este alcalde actual, en una entrevista estuvo poco acertado cuando habló de que comprar votos en Jaén era una práctica habitual. Lo dijo así. No estuvo acertado y nosotros siempre hemos pedido explicaciones en cuanto a esa afirmación. Si él sabía que había una compra de votos que explique de quién era esa compra de votos y por qué nunca ha denunciado", ha finalizado.