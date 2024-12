Jaén: ¿es legítimo comprar votos con inversiones y condonaciones de deuda?

Es la gran pregunta que deja tras de sí el caso de la moción de cesura que el 2 de enero se va a votar en el Ayuntamiento de Jaén, para que el partido local Jaén Merece Más cambie de socio de gobierno: el PP por el PSOE. El caso está preñado, trufado de mil y una incoherencias, pero amén de ellas, la pregunta es: ¿es legítimo que un partido político decida el signo de un ayuntamiento en función de qué socio de gobierno le ofrece más dinero proveniente de otra institución? O, dicho de otra manera: ¿es legítimo que los partidos políticos compren los votos de sus posibles socios con dinero, inversiones o condonaciones de deuda procedentes de las instituciones que gobiernan?

La pasada semana, en el transcurso de nuestra Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, pudimos entrevistar a Juan Manuel Camacho, presidente del partido jienense y, la verdad, la entrevista dejó como evidente que la operación ha sido justo eso: la compra de la voluntad y el voto de un partido local con dinero que va a venir del Gobierno de España, para condonar una parte o el total de los 600 millones de deuda del consistorio.

Y tal y como le dije al señor Camacho, seguro que habrá a quien esto le parezca legítimo. A mí no. Es más, creo que no debería ser ni siquiera legal, si es que lo es. Como no me lo parece el hecho de que el gobierno social-comunista, ideología experta en estas lides de la compra y venta, adquiera el derecho de los votos de independentistas, golpistas, sediciosos y proetarras a base de inversiones en las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco. Insisto en que habrá a quien estas cosas le parezcan estupendas, pero lo que no es posible es rechazar esas prácticas cuando de Cataluña y País Vasco se trata y darles carta de normalidad si es un partido local de Jaén quien sustituye a Esquerra, Juntos por Cataluña o EH Bildu en el papel protagonista.

En todo caso, los titubeos, cambios de tema y circunloquios del señor Camacho durante la entrevista no son sino una demostración más de que ni él mismo se cree que el motivo de la ruptura hayan sido los incumplimientos del PP en materia de epígrafes de su pacto de gobierno. De hecho, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ya ha resaltado que "de las 101 medidas, 37 eran competencia de la Junta de Andalucía y, a día de hoy, el 80% ya son una realidad o se están ejecutando". En todo caso, ir a esa política de extremos cuando apenas se han cumplido 18 de los 48 meses que componen el mandato en un ayuntamiento vuelve a dejar en evidencia que esto del programa no es más que una excusa barata, demasiado barata, para haber roto el pacto.

Una ruptura que, además de todo esto, nos coloca ante un partido, Jaén Merece Más, que como aquella España que se acostó monárquica y se despertó republicana, que diría el almirante Aznar en 1931, de repente se ha caído del caballo. Es el peligro de los partidos sin ideología: que son libres de cambiar de bando para devolver el gobierno al Partido Socialista, a la formación responsable de que Jaén sea una de las ciudades más endeudadas de España con esos 600 millones que ahora habremos de ver si son o no condonados; y que hoy pueden ser de derechas y mañana de extrema izquierda sin tener que dar explicaciones a nadie. Bien pensado, esto último tampoco es novedad. No en vano, en España llevamos años sometidos a los disparatados gobiernos de un bloque presuntamente progresista, del que forman parte de los dos partidos más conservadores que existen en el actual espectro político: Juntos por Cataluña y PNV.

En todo caso, a partir del día 2 sabremos, iremos comprobando si, efectivamente, la deuda y su condonación no forman parte del debate, como nos decía el otro día el señor Camacho; o si llevaban razón los medios, a los que el dirigente jienense ha descalificado, cuando afirmaban que todo es una operación urdida por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, poniendo sobre la mesa un dinero que es de todos los españoles.