El PSOE vuelve a gobernar Jaén tras prosperar la moción de censura contra Agustín González

El PP andaluz ha comenzado 2025 con una menos de las ocho capitales de provincia de la región que gobernaban desde las elecciones locales y autonómicas de 2023. La moción de censura contra el popular Agustín González ha prosperado gracias al apoyo del partido local Jaén Merce Más y sus tres concejales al socialista Julio Millán, que regresa a la alcaldía dos años y medio después.

Millán ya fue alcalde de la capital jiennense entre 2019 y 2023 y su lista la más votada en las últimas elecciones municipales (20.732) aunque el PP de Agustín González se quedó a pocos votos (20.435). Ambas listas obtuvieron los mismos ediles (11) y el popular González fue elegido alcalde por el pacto con Jaén Merece Más, sus tres concejales, y el apoyo externo de Vox, que decidió quedarse en la oposición.

A mediados de diciembre de 2024 la coalición de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén saltó por los aires tras el anuncio de Jaén Merece Más de sumarse a la moción de censura contra Agustín González que el PSOE registró argumentando una falta de cumplimiento en los acuerdos firmados con el PP. Pocos días después se conoció cómo el regreso a la alcaldía de Jaén de Julio Millán se cocinó en Ferraz con la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y Juanfran Serrano, uno de los hombres del Nº 3 del PSOE nacional, Santos Cerdán. Al líder del PSOE-A, Juan Espadas, le dieron el pacto ya hecho.

"No se compran alcaldías"

En la moción de censura celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Jaén el PSOE y Jaén Merece Más se han impuesto con 14 votos a PP y Vox, que con los 13 concejales que suman se han quedado en minoría en el pleno y los populares vuelven a la oposición. El nuevo alcalde ha dicho que el cambio de gobierno en la alcaldía jiennense es "tan válido y democrático" cuando lo hace el PSOE como cuando lo protagoniza el PP y que "no se compran alcaldías".

En este sentido, ha respondido a las acusaciones de los populares que desde que se anunció el pacto del PSOE con JMM afirmaban que el PSOE había "comprado" la alcaldía utilizando el poder de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al prometer una quita de la deuda de la alcaldía y otras ventajas. Millán ha dicho que se abre "una nueva etapa" en el municipio y que esta oportunidad que le ha ofrecido Jaén Merece Más "no la vamos a desaprovechar".

El popular Agustín González, ha defendido su gestión de estos dos años y medio y ha dicho que deja el cargo pero mantiene "intactos" sus "principios" y su "compromiso" con Jaén. "No me voy contento, pero sí me voy feliz y orgulloso. Porque hoy Jaén brilla más que cuando llegué. Me voy con la cabeza alta, sabiendo que siempre actué con lealtad, honradez y pensando en lo mejor para Jaén", ha añadido el ya exalcalde que ha deseado "toda la suerte y el acertijo del mundo" a su sucesor.