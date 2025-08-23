Un flamenco interrumpe la tarde de baño en Almería

La jornada de playa en Enix (Almería), se vio interrumpida este viernes por un visitante inesperado: un joven flamenco apareció en la orilla, despertando la sorpresa y la curiosidad de quienes disfrutaban del baño.

Fueron los niños los primeros en percatarse de la presencia del ave, que caminaba por la arena entre los que se encontraban tomando el sol. En el vídeo se escucha a los más pequeños con risas de sorpresa por la aparición, mientras que los adultos no tardan en sacar el móvil para captar el momento.

"Qué lástima, está desorientado", dicen algunos de los presentes mientras que el animal recorre la orilla a escasos metros del agua entre los presentes.

Poco después, un equipo especializado llegó hasta el lugar y procedió al rescate del animal, según confirma una de las personas que grabó el momento en sus redes sociales.

El suceso no es aislado. Ese mismo día, en la playa de San Nicolás de Adra, otro flamenco —también tratándose de una cría— fue visto pasadas las cinco de la tarde. El ave permaneció varios minutos entre sombrillas y bañistas, avanzando con paso tranquilo y ofreciendo una estampa insólita, mientras los más atrevidos trataban de acercarse al animal.

Los flamencos suelen habitar en humedales y marismas, aunque durante sus desplazamientos no es raro que hagan escala en playas.