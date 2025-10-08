Málaga prohíbe los coches de caballos por motivos de bienestar animal

Málaga ha puesto fin a una de sus actividades turísticas más tradicionales. Desde este pasado lunes, los paseos turísticos en coche de caballos han dejado de operar en la ciudad tras la decisión del Ayuntamiento de revocar las 25 licencias que seguían en vigor.

El Consistorio ha compensado a los titulares con una indemnización de 125.380,48 euros por licencia, lo que supone un desembolso total de algo más de cuatro millones de euros. La medida adelanta el fin de una actividad que estaba regulada hasta 2035.

Según el Ayuntamiento, la supresión responde a "la incompatibilidad de la actividad del servicio de paseo de coches de caballos con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad, tanto para los usuarios de la vía pública como para los propios animales".

El alcalde, Francisco de la Torre, anunció en enero la intención de eliminar estos servicios durante un debate municipal, argumentando que Málaga debía avanzar hacia "un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con los animales".

Retirada de señalización y reorganización del tráfico

Durante la jornada del lunes comenzaron también los trabajos para retirar la señalización que reservaba espacios de estacionamiento a los coches de caballos en puntos del centro histórico como la Cortina del Muelle o el Paseo de los Curas. Estas zonas pasarán a destinarse a otros usos dentro del plan municipal de reorganización del tráfico y mejora de la convivencia en el casco urbano.

El Ayuntamiento ha recordado que la decisión se enmarca en una estrategia más amplia para reducir riesgos asociados al uso de animales en entornos turísticos muy concurridos, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas y el tráfico hacían más compleja la actividad.