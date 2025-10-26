Fracaso de la izquierda en Andalucía: la manifestación contra Moreno sólo reúne a 5.000 personas

Las manifestaciones convocadas este sábado en Andalucía por la asociación Amama Sevilla para protestar por los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama apenas han reunido a unas 5.000 personas, según cifras de la Policía Local, frente a las 8.500 estimadas por la Subdelegación del Gobierno. Las concentraciones, apoyadas por PSOE, Adelante Andalucía y sindicatos – UGT, CSIF, CCOO, Facua y Marea Blanca -, tenían como objetivo denunciar los fallos en el sistema de cribado que habrían retrasado la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año.

El portavoz del PP andaluz en el Parlamento, Toni Martín, ha calificado la protesta como un "fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos", al considerar que el acto se convocó "para atacar a Juanma Moreno" y que "incluso se pagaron con dinero público autobuses para asistir". Según ha subrayado, la asistencia fue "diez veces menor que la de las manifestaciones contra la sanidad" durante los gobiernos socialistas.

Martín ha acusado a la oposición de "atacar a la sanidad pública y a los profesionales", así como de "utilizar a las mujeres" mediante "cifras irreales" de participación. El dirigente popular ha defendido la gestión sanitaria de la Junta, destacando que "la sanidad pública en Andalucía tiene más presupuesto y más profesionales que nunca" y que el sistema actual "está mucho mejor que en los tiempos del PSOE".