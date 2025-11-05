¿Qué es "la vía andaluza" que explica Juanma Moreno en su libro 'Manual de convivencia'?

Afirma Juanma Moreno (Barcelona, 1 de mayo de 1970) que su sueño desde que entró en política siendo muy joven en la Málaga de finales de los ochenta era convertirse en presidente de la Junta de Andalucía y que una de las cosas que lamenta es que su padre, Juan Moreno Conejo, no lo viera cumplido. Cuando el 2 de diciembre de 2018 el bloque de PP, Ciudadanos y Vox acabó con la hegemonía del PSOE en Andalucía hacía tiempo que ya había fallecido por un cáncer.

Moreno lo narra en su primer libro recientemente publicado, Manual de Convivencia (Espasa). Se trata de unas memorias, sobre todo políticas, escritas de manera sencilla en las que cuenta algunos episodios personales relacionados con la trastienda del poder, pero sobre todo explica la importancia de la moderación en la política y lo que llama "la vía andaluza". El presidente andaluz reconoce en los agradecimientos del libro la labor de parte de sus asesores en el "esfuerzo colectivo" de sacarlo adelante.

Se centra especialmente en cómo logró el poder poniendo de acuerdo a Cs y Vox, dos partidos antagonistas, para que le apoyaran y echaran al PSOE de la Junta de Andalucía en esas elecciones clave de 2018 y en cómo le dieron "la vuelta" a la región en momentos clave como el covid 19 o la sequía. Habla Moreno de sus referentes políticos: de JFK a Obama pasando por Pepe Mujica o el Papa Francisco, sobre el que narra su encuentro en El Vaticano. Tiene buenas palabras para Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas o Elías Bendodo. A Pablo Casado a penas lo nombra un par de veces y de Alberto Núñez Feijóo además de decir que es su amigo afirma que va a ser el próximo presidente del Gobierno.

Sobre Isabel Díaz Ayuso destaca que "es una política tenaz, firme en sus principios, y la primera en dar un paso adelante cuando alguna de las decisiones del Gobierno central va en contra de los intereses de los madrileños". También que "será una de las catapultas que llevará a Alberto (Núñez Feijóo) a ser presidente del Gobierno. En cuanto al actual inquilino de la Moncloa, Moreno es bastante más contundente. Dice que "en los primeros Gobiernos de Pedro Sánchez - con Podemos como socio en el Ejecutivo - está la semilla de la polarización que España vive actualmente y la génesis de la transformación que ha sufrido el PSOE hacia un populismo institucional que consiste en levantar muros que dividen a los ciudadanos".

Critica que Sánchez "se ha convertido en un populista más que niega la realidad, como cualquier terraplanista, y, como buen populista, vive en una guerra política red la que no hay adversarios a los que vencer, sino enemigos a los que destruir". En este sentido, Juanma Moreno defiende la existencia de otro PSOE y a los que le critican "por haber dicho que añoro la existencia de un PSOE con el que se pueda dialogar y pactar" es "el partido socialdemócrata con el que había margen para el acuerdo y el partido que tomó la vía de la radicalización para ‘hacer de la necesidad virtud’". En este punto habla bien de Felipe González y de otros socialistas como Javier Lambán e, incluso, de su anterior rival en Andalucía, Juan Espadas.

El desayuno con Abascal

Bromea en algunos momentos citando mucho a Mariano Rajoy y cuenta que le hizo una broma a Santiago Abascal un día que quedaron para que intentara desbloquear los presupuestos andaluces de 2022 que al no ser aprobados se adelantaron las elecciones que posteriormente ganaría con una histórica mayoría absoluta. Explica Moreno que él y Abascal se conocían de la época en la que él estaba en Nuevas Generaciones y que cuando quedaron para verse en secreto en un hotel de Madrid a la hora del desayuno para abordar el tema presupuestario le pidió que le dijera qué desayunaba para encargarlo. Abascal le dijo que "una tortilla francesa" y Moreno se acordó de las bromas de Ronald Reagan y le respondió que "viniendo de ti me habría esperado que pidieras una tortilla española".

En todo momento reconoce el papel de Vox en la llegada a Andalucía del "Gobierno del cambio" en 2019 y su apoyo parlamentario durante gran parte de su primera legislatura. Sin embargo, al explicar su posición sobre inmigración, feminismo o cambio climático choca frontalmente con los postulados del partido de Santiago Abascal. Dice Moreno que hacen falta inmigrantes y que el que vienen a trabajar, recordando a miles de andaluces que emigraron, "no debe ser tratado como un delincuente" aunque afirma también que "a quien venga con el ánimo de sembrar la discordia hay que enseñarle la puerta de salida".

También afirma sobre la mujer haciendo referencias a videojuegos y series que "el siglo XXI debe ser - y es- el siglo de las mujeres" y que "por suerte, el androcentrismo comienza a esquinarse". Sobre el cambio climático dice que es "una certeza científica que afecta a todo el planeta, aunque algunas zonas lo sufren más intensamente que otras". Entre estas zonas mete a Andalucía y defiende su política sobre el agua o sobre Doñana. Juanma Moreno habla también del "negacionismo" algo que le "preocupa mucho". Afirma el presidente andaluz que "la aparición en escena de partidos que niegan evidencias como la violencia de género, el cambio climático o las vacunas, hace que el panorama tome un cariz verdaderamente peligroso".

En este sentido, aunque refiriéndose a la violencia de género, Moreno dice que "los planteamientos negacionistas en cuestionen que no tienen un pase - siempre hiperbólicos y contrarios al sentido común o la ciencia - tan solo sirven para generar miedo, confusión y discordia entre la población".

¿Qué es la "vía andaluza"?

El tema central del libro es defender su manera de gobernar "moderada" frente al "populismo". Es lo que los populares andaluces han llamado la "vía andaluza". En su Manual de Convivencia, un título con referencia clara aunque no mencionada en ninguna de sus 265 páginas al Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, Moreno recuerda cómo decían de él que "era un mal candidato, pero un buen presidente" una vez que consiguió convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. También que antes de eso los afiliados del PP le decían "¡Juanma, dales caña!". "Si alguien esperaba de mí el insulto, el ataque personal, la descalificación o el uso de ese lenguaje pendenciero (…) estaba muy equivocado", cuenta el líder del PP-A.

Recupera algunos comentarios que hacían de él diciendo que "es muy blandito", que "hace menos daño que el pescado en blanco" o que "le falta colmillo" y afirma que "la principal crítica" que ha recibido es su "talante tranquilo, afable y hasta dulce". En este sentido, dice que "es probable que fuera dentro de mi propia formación donde habitaban los más críticos con mis maneras, con mi estilo de hacer política".

Defiende Juanma Moreno que "la vía andaluza es un intento por normalizar la política del acuerdo, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto, incluso del afecto hacia el adversario" también que "es el camino por el que puede transitar el centro derecha moderado, un centro democrático que no insulta y no acepta el insulto, sino que responde con firmeza y buenos modos". Esta forma de hacer política, destaca Moreno, "no implica vencer, sino convencer… y dejarse convencer cuando el otro tiene razón".