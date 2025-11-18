El PP-A aparta al presidente de la diputación de Almería y le suspende de militancia

El PP de Andalucía ha anunciado que abre un expediente informático y suspende de militancia al presidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano García, y al vicepresidente, Fernando Giménez, después de que la UCO llevará a cabo una operación por supuesto cobro de comisiones en el Caso Mascarillas. García es además presidente del partido en Almería, funciones que pasa a asumir Ramón Fernández Pacheco, actual secretario general de la provincia.

En la nota remitida a los medios, informan de que el Comité de derechos y Garantías del PP-A adopta esta decisión para "esclarecer los hechos objeto de la instrucción". "Esperamos que tras la investigación no exista responsabilidad alguna por parte de los afiliados", añaden, mostrando su respeto por la presunción de inocencia.

El comunicado se ha hecho público horas después de que se pusiera en duda la "detención" de ambos, al hablar de que estaban "retenidos" por la UCO durante los registros. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, se hacía eco de estas informaciones y añadía que el PP nunca atacará a la Guardia Civil, los medios o los jueces, a diferencia de lo que hace el PSOE con los casos de corrupción que le afectan.

A primera hora del día, y nada más conocerse la noticia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitaba hacer una valoración a la espera de tener las detalles sobre lo ocurrido. Decía que se hablaría una vez recabara más datos, dada la premura de las informaciones que se publicaban en ese momento.