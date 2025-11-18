La UCO detiene al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares de mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al actual presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, por la concesión de contratos de compra de mascarillas presuntamente irregulares.

Según han afirmado fuentes del caso a Libertad Digital, los agentes de la UCO se encuentran investigando numerosos contratos relacionados con el organismo que preside el dirigente popular. En la operación, también han sido detenidos el vicepresidente 2º de la Diputación, Fernándo Giménez, y el alcalde de la ciudad almeriense de Fines, el dirigente del PP Rodrigo Sánchez.

Las mismas fuentes del caso aseguran que los tres detenidos tendrían acuerdos con una serie de empresarios amigos para los que preparaban las adjudicaciones de los contratos y después se repartían supuestamente las comisiones ilegales. Los investigadores habrían interceptado comunicaciones entre los investigados que demostrarían las adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas.

Esta supuesta trama de corrupción que se habría dado durante la pandemia no está en ningún caso relacionada con la trama Koldo, por la que los dirigentes socialistas José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, entre otros, habrían obtenido supuestas mordidas a cambio de recomendar a la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con el empresario Víctor de Aldama.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería desarrollará distintos registros durante la mañana en los domicilios de los arrestados, que se encontraban siendo investigados por las presuntas comisiones ilegales que habrían cobrado por diferentes contratos de suministros de material sanitario adjudicados por la Diputación.

En la Diputación desde 2011

García lleva ocupando cargos importantes en la Diputación desde el año 2011, cuando accedió al puesto de vicepresidente del organismo. Tras la marcha de Gabriel Amat Ayllón de la presidencia, asumió este cargo a comienzos del año 2019. El detenido también es concejal del Ayuntamiento de Almería desde 2003 y, a nivel orgánico, es el presidente del PP de Almería, según la propia web de los populares almerienses.

Además, según destaca la web oficial del consistorio de la capital almeriense, este también desempeña cargos en el PP nacional, siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP desde julio de 2018. Giménez es portavoz de la Diputación y diputado delegado Área Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico. y Turismo; además de vicesecretario del PP almeriense.

Por su parte, Rodrigo Sánchez renovó en mayo de 2023 la alcaldía de Fines, una localidad que apenas supera los 2.000 habitantes. Este ganó las elecciones por mayoría absoluta al conseguir seis de los once concejales que se disputa el municipio. Los otros cinco concejales cayeron de lado del PSOE.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com