La orden de Ábalos a Koldo para adjudicar 24 millones a la trama: "Lo que sea, pero que estén las mascarillas"

El informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge la orden directa que dio el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos a su asistente Koldo García para que el ente público Puertos del Estado adjudicase un contrato de 24 millones de euros a la empresa de la trama corrupta ’Soluciones de gestión’. "Lo que sea, pero que estén las mascarillas", dijo Ábalos

Tal y como explica la UCO, el 23 de marzo se recibe en Puertos del Estado dos ofertas para traer material sanitario que mejoraría las condiciones de ‘Soluciones de Gestión’, en precio. Ya el día 24 de marzo, a las 11:19 horas, Francisco Toledo, en ese momento Presidente de Puertos del Estado y superior jerárquico del entonces secretario general del ente público Álvaro Sánchez Manzanares, escribe electrónico a éste para exponerle quejas en el desarrollo del contrato con ‘Soluciones de Gestión’:

Me parecen unos plazos demasiado largos. No es eso lo que ofertaron. Si el problema como dicen son los fletes Hay que ponerles presión y activar a iberia o al ejército para que pongan un avión cargo. No es explicable lo de la escasez de aviones o slots por lo que me dicen fuentes del sector. En resumen: NO podemos conformarnos, Presión y soluciones alternativas para flete de aviones. Me está indignando como va la cosa. Si no responden acortando notablemente dadme un teléfono de contacto y hago gestiones personalmente porque al final quien va a dar la cara por el retraso soy yo. Si esos son los plazos estoy por rescindir. La otra oferta nos garantiza una semana y a mitad de precio.