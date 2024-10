El juez del caso Koldo da el primer paso para imputar a Ábalos por su "papel relevante" en la trama

El ex ministro de Transportes y ex número dos del PSOE José Luis Ábalos está un paso más cerca de la imputación. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el denominado caso Koldo sobre adjudicaciones de mascarillas en pandemia, ha pedido al Congreso de los Diputados que expida "certificación acreditativa" de la condición de diputado de Ábalos, que no renunció a su escaño tras su dimisión.

El magistrado ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que solicita a la Presidencia de la Audiencia Nacional que haga esta reclamación "por el conducto correspondiente" para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acredite la condición de parlamentario de Ábalos.

La providencia podría suponer un paso previo a dirigirse al Tribunal Supremo para que investigue si Ábalos participó en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de varios contratos públicos de mascarillas a una empresa.

El juez Moreno no es el juez competente para dirigir una eventual investigación a Ábalos -que actualmente no está imputado en esta causa-, sino que es el Tribunal Supremo el que tendría la competencia al ser el exministro aforado en su condición de diputado.

Además, en su providencia el magistrado hace referencia a un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) fechado el 8 de octubre, del que da traslado a la Fiscalía Anticorrupción "para su conocimiento e informe lo que estime procedente en Derecho".

El "papel relevante" de Ábalos

En él, la UCO atribuye al exministro de Transportes un "papel relevante" y de "responsabilidad" en el caso Koldo y pide al juez de la Audiencia Nacional que le investigue. Los agentes inciden en que "la enumeración lógica de inicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García), (Víctor) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último".

El Instituto Armado sostiene que "se debería investigar qué relación tendría el exministro" con la "organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada".