Víctor de Aldama pidió parar una investigación de la UDEF de la que nunca ha habido constancia pública

El informe no sólo ha identificado al recién dimitido director de la Guardia Civil como posible chivato de Koldo en la investigación judicial, sino que, además, extracta una conversación de Víctor de Aldama en la que él pregunta por una supuesta investigación de la UDEF de la que nunca se ha tenido constancia pública. La investigación, para colmo, relaciona a Aldama con uno de los hombres vinculados por la oposición venezolana a Hugo Chávez.

El resumen de la conversación extractada por la UCO señala que "conforme a lo expuesto anteriormente, cabe reseñar que, a pesar de haberse producido estas alertas en el sistema referido, la Unidad de Rubén Villalba, un guardia civil con el que mantenía contacto Aldama, quien, no se debe olvidar, es el contacto a su vez de Begoña Gómez en asuntos como el rescate de Globalia] no interesó esta circunstancia a esta Unidad instructora".

Pero uno "de los audios contenido en el teléfono de Rubén parece ser una grabación de una conversación telefónica con Aldama. En este audio, Aldama solicita a Rubén información sobre si está siendo investigado por la UDEF, a lo que Rubén interesa que no dispone de esa información". La conversación muestra el nerviosismo de Aldama: "Vale, lo, lo mío, lo mío, muy rápido y a ver cómo te lo puedo decir por aquí". "Eh, eh, hay uno que que me dice que, que hay algo, eh, de tus amigos, de los azules".

Rubén Villalba afirma no conocer esa investigación: "No sé, no sé". Pero el guardia civil contesta con una delicada afirmación al amigo de Begoña Gómez: "Pero esos son tuyos. La UDEF". A lo que Aldama contesta rotundo: "Claro". La UDEF depende del Ministerio del Interior. Y hay que recordar igualmente que uno de los contratistas de la trama Koldo-PSOE fue el Ministerio del Interior. Aldama añade: "Me dicen que hay algo sobre el amigo, que tú sabes quién es el amigo".

La UCO de la Guardia Civil resume esta conversación de la siguiente manera: "Parece mostrar que Aldama tendría sospechas acerca de una posible investigación en curso sobre él y/o sobre una persona con la que mantiene relación que conocería Rubén. En cuanto a las relaciones de Rubén con Tapia (Nacho), mediante actividad operativa, el 28 de septiembre de 2023 esta Unidad observó la coincidencia de un vuelo a Venezuela de Tapia y Rubén". Pues bien, "comprobada la reserva se observó que la misma estaba realizada a nombre de Tapia y que este habría pagado el billete. Las evidencias que obran en la causa han puesto de manifiesto que tanto el billete como el alojamiento de Rubén serían pagados por Tapia y Luis Gerardo Huiza Castellanos respectivamente, aunque al parecer más tarde este sería compensado por parte de Tapia en una cuenta española. Huiza es una de las personas que ha identificado la oposición venezolana como muy cercana en su momento, directamente, a Hugo Chávez.

Hay que recordar que Libertad Digital ya ha publicado que el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, identificó al que fuera director general de la Guardia Civil hasta el mes pasado, Leonardo Marcos, como la persona que le dio el chivatazo a sobre la investigación que efectuaba la UCO para el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. La ex directora de la Guardia Civil Mercedes González, que estuvo tan solo unos meses en el cargo, volvió a dirigir al Instituto Armado, hace pocas semanas después de que Leonardo Marcos presentase su renuncia por motivos personales.

Según el informe de la UCO de 87 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "durante el tiempo en que las intervenciones telefónicas estuvieron activas en el marco de las presentes diligencias previas, se observaron conversaciones que evidenciaron que Koldo tendría conocimiento de la investigación que se estaba desarrollando sobre su persona. En este contexto, se han obtenido más indicios en el documento y audios analizados, de que Aldama y el propio Koldo conocían detalles sobre la investigación".