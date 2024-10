El avión de Delcy pudo traer a España a otro amigo de Aldama con el que el aliado de Begoña hizo negocios futbolísticos

Su nombre es Jorge Andrés Giménez Ochoa. No es ningún desconocido en el mundo del fútbol venezolano. Él fue presidente del equipo de fútbol Deportivo Lara y, además, un hombre muy cercano al régimen de Maduro y Delcy Rodríguez, hasta el punto de que fue contratista de la joya de la corona de la empresa pública venezolana, PDVSA. No en vano, en estos momentos, es el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, cargo al que habría sido impensable ascender sin la complicidad del dictador Nicolás Maduro. Y él habría viajado también en el vuelo de Delcy Rodríguez que entró en España, según fuentes de la oposición venezolana. Aquella noche del Delcygate, Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez en las reuniones con el CEO de Globalia (Javier Hidalgo), estaba allí. Y allí volvió a verse con su amigo Giménez Ochoa. De hecho, no tuvo que resultarle una presencia extraña porque había mantenido contacto fluido con él hacia unos pocos meses: en agosto de 2019, Aldama, como propietario del Zamora Club de Fútbol, había cerrado un acuerdo con el Deportivo Lara para quedarse un jugador del equipo venezolano de primera división. El jugador era Ignacio Anzola y pasó a jugar en el Zamora. O, mejor dicho, a estar fichado.

El fallido fichaje de Anzola

Lo cierto es que el intercambio del jugador fue un tanto extraño, porque en agosto de aquel 2019 se le confirmaba como jugador del Zamora de Víctor de Aldama y, al cierre del año y sin haber jugado un partido, retornó a Venezuela para jugar en el ACD Lara. Ignacio Anzola llegó a España tras ser internacional sub-20 de la selección de su país. Anzola, un jugador visto por la prensa deportiva local como un deportista de "gran proyección", aseguró en su presentación que el Zamora CF se había comenzado a interesar por su contratación "hace como un mes". No era demasiado. "Me hablaron del equipo, de su proyecto. […] Me gustaba lo que me comentaban del equipo y quería tener nuevas experiencias y venir al fútbol europeo", aseguró el venezolano ante la prensa local.

Todo un extraño negocio.

Pero la cosa no fraguó. A los cinco meses se fue cansado de no jugar. La prensa local definió el paso frustrado de la siguiente manera: "La burbuja creada durante los primeros instantes se empezó a desinflar […]. El jugador fue presentado el 18 de agosto de 2019, en aquella rueda de prensa el jugador se definió como un zaguero polivalente, que podía ocupar las posiciones de lateral y central indistintamente y entre cuyas virtudes destacaban "el orden táctico, el juego aéreo y el liderazgo", pero "nada de esto ha podido ver la hinchada del Zamora CF de Ignacio Anzola, puesto que ya ese día el director deportivo del club, César Villafañe, indicó que el jugador no disponía de la documentación necesaria para saltar al campo en la Tercera División española". La crónica concluyó con la siguiente afirmación: "Finalmente desde el club se comunicó que el jugador podría jugar a partir de 2020. Exactamente el jugador ha tenido los papeles pertinentes desde el 2 de enero. Y ahora, cuando la afición podría haber visto a la promesa venezolana, esa que ya ha sido olvidada por la afición sin haberla conocido, el club comunica que el futbolista abandonará la disciplina del club". Todo un extraño negocio.

Y los directivos que pactaron este desatino aparente fueron Víctor de Aldama -el contacto de Begoña Gómez y comisionista de la trama Koldo- y Jorge Andrés Giménez Ochoa, quien presidió el Deportivo Lara justo en aquellas fechas -entre 2016 y 2021-. Eso sí, sus extraños negocios futbolísticos no han sido un problema de cara a su auge en la cúpula deportiva de Nicolás Maduro: ahora ocupa en aquel país el cargo que tuvo Rubiales. Nada menos que el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela.