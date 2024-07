"Dime de qué presumes y te diré de qué careces": parece ser el refrán aplicable a las prácticas de la trama Kodo-PSOE de presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas a entidades públicas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Álvaro García Ortiz, fiscal general, no han dejado de argumentar la necesidad de actuar penalmente contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un supuesto impago de 350.951 euros.

Según la versión socialista, el problema radicaría en la falta de justificación de unos gastos que habrían permitido una deducción de la base imponible en su actividad profesional, un aspecto que la pareja de la presidenta madrileña no ha dejado de negar. Pero, al margen de ello, lo más llamativo ha llegado al conocerse parte del material trasladado ya a la Justicia sobre la trama Koldo-PSOE. Y es que el detalle de las actuaciones fiscales de la Inspección en el caso de las sociedades empleadas en esta trama ha permitido confirmar que esa acusación fue justo la detectada por Hacienda en las bases imponibles de las sociedades relacionadas con Koldo García Izaguirre, Víctor de Aldama y los Cueto. Eso sí, en este caso, no se ha escuchado ni una palabra de la ministra de Hacienda o del fiscal general.

La documentación judicial recoge la siguiente descripción: "Además de las cuotas liquidadas, lo más reseñable a los efectos de este informe es que las bases imponibles negativas (BIN's) declaradas por el obligado, pendientes de aplicación y compensación en 2019, resultaron minoradas sobre las declaradas (declaró mayores pérdidas que las consideradas correctas) por esta actuación reflejada en el acta citada. El obligado aplicó la totalidad de lo declarado por él (mayores pérdidas de 2019) en concepto compensación de bases negativas con los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas de 2020". Traducido: aplicó supuestas pérdidas o gastos para reducir el pago de impuestos por la venta de las mascarillas.

"Es por ello que, en todo caso, deberá regularizarse en el ejercicio 2020 lo que supondrá un incremento en la base imponible declarada por el obligado en 2020 de 800.000 euros", señala Hacienda con respecto a Soluciones de Gestión, una de las principales sociedades implicadas en la trama Koldo-PSOE.

La treta fiscal de la trama

"Al conocer los hechos que se manifestaron durante la tramitación de la comprobación, se puso de manifiesto la importancia de ampliar la actuación inspectora al señor D. Víctor De Aldama y a sus dos sociedades, MTM 180 CAPITAL SL y DELUXE FORTUNE SL. No puede entenderse el conjunto de hechos que se narrarán sin haber comprobado estos expedientes, por lo que les fue comunicado el inicio de la actuación inspectora en fechas 06/07/20200 y 07/06/2022", destaca Hacienda en su informe. Víctor de Aldama era el amigo de Begoña Gómez y su compañero en las visitas a la sede de Globalia los días previos y posteriores al rescate de Air Europa.

"La sociedad ha acumulado un elevado importe de bases imponibles negativas (BIN’s) procedentes de ejercicios anteriores a 2019. En dicho ejercicio 2019 había acumulado desde su constitución en 2012 unos fondos propios negativos de -1.272.606,98 € y unas bases imponibles negativas, también acumuladas hasta el ejercicio 2019 incluido, de -1.306.209,60 €", destaca el informe.

Y los inspectores añaden: "En relación a ejercicios anteriores a 2019 con bases imponibles negativas pendientes de aplicar: se considera que no se ha justificado la existencia de bases imponibles negativas por los importes informados y declarados, salvo la parte que se dirá en 2018 […]. No se han aportado facturas o justificantes que puedan servir de justificación de los gastos deducidos en los importes y por los motivos señalados. Examinando la contabilidad aportada, puede intuirse, leyendo el concepto contabilizado de buena parte de los gastos no acreditados, que parecen estar relacionados con gastos personales del administrador de la sociedad, señor De Aldama".

"Llama la atención que esta sociedad realizara en 2019 un ajuste fiscal negativo sobre el resultado contable muy similar al que hemos visto en SOLUCIONES DE GESTIÓN. En esta era un "deterioro de crédito" y en DELUXE FORTUNE un "error contable"

La consecuencia de ambas operaciones, cuando menos "extrañas", es la misma: generar un ajuste fiscal negativo, con un importe muy parecido, en 2019, aumentando la base imponible negativa (de 839.500 € en DELUXE y de 800.000 € en SOLUCIONES) para compensar posteriormente esas pérdidas con los beneficios generados con la venta de mascarillas en 2020. La misma forma de proceder (en 2019 y con ajuste fiscal sobre resultado contable) y el mismo resultado", aclara Hacienda. Eso sí, en estos casos nada se ha escuchado filtrar ni criticar por parte del fiscal general o la ministra de Hacienda