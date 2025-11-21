Investigan la caída de un aseo portátil en el Puente del Centenario de Sevilla

Tremendo susto el que se vivió el pasado jueves en el Puente del Centenario de Sevilla. Un aseo portátil empleado en obras o eventos multitudinarios se desprendió del enganche de una grúa situada en las operativas de reformas de dicho puente y cayó en mitad de la carretera, con numerosos coches transitando por la vía que conecta las afueras de la capital andaluza con la ciudad.

Afortunadamente, el aseo portátil cayó en una zona de la carretera en la que no pasaba ningún coche en ese momento, por lo que ningún individuo se vio afectado. No obstante, y siendo costumbre ya de los tiempos que corren, el suceso fue grabado por unas personas que iban a bordo de un vehículo. El vídeo fue subido a la red social TikTok y ha generado numerosas reacciones y visitas, tanto por la caída de la cabina de aseo como de las respuestas de los propios integrantes del coche.

En estos momentos, las fuerzas de seguridad ya están investigando los hechos. Hablamos del ya famoso Puente del Centenario, que lleva en obras desde 2021 para su ampliación y que acumula casi dos años de retrasos, así como un sobrecoste económico superior a los cuarenta y dos millones de euros.