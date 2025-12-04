Crimen de Garrucha: el novio de la madre tenía una orden de alejamiento en vigor

El detenido en relación con la muerte violenta del pequeño Lucas de cuatro años, cuyo cadáver ha sido encontrado en una playa del municipio almeriense de Garrucha, tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre del menor, que es su actual pareja y también está detenida.

Fuentes de la investigación han confirmado que el detenido no es el padre del menor, quien se encuentra fuera de la provincia de Almería.

La Guardia Civil procedió a la detención de este hombre y de la mujer, madre del niño, después de que se encontrara el cadáver del pequeño. La detención se llevó a cabo en el límite de la población con el término municipal de Mojácar.

La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, trata de aclarar la supuesta implicación de los detenidos en la muerte del pequeño Lucas. La desaparición fue alertada por la tía de la madre del niño, después de que la progenitora le enviara un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de la localidad.

La Guardia Civil localizó el cadáver del menor con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa.

El pueblo está "consternado"

Decenas de vecinos y autoridades se han congregado a las puertas del Ayuntamiento de Garrucha para guardar un minuto de silencio en memoria del pequeño y también han asistido varios familiares a la concentración.

El alcalde de la localidad, Pedro Zamora, ha trasladado la "consternación" que vive el municipio donde las banderas ondean a media asta por el luto oficial que se ha declarado en señal de duelo y respeto.