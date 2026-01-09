La madre de Gabriel, contra una cuenta que exhibe al niño: "No tienen corazón ni alma"

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de la asesina de su hijo y pide el cierre.

Lo ha hecho a través de un llamamiento en las redes sociales donde ha denunciado la aparición de este perfil en Instagram que, con la identidad de Ana Julia Quezada, se dedica a exhibir fotografías del menor asesinado en 2018. Es más, la cuenta denominada "anajulia_quezada" utiliza la imagen de la condenada y del propio Gabriel.

Una "barbaridad" ha asegurado Ramírez en las redes sociales donde ha defendido que "resulta terriblemente doloroso tener que ver esto y pediros ayuda para denunciar este perfil".

Aunque Ramírez ha matizado que entiende "que será falso", en referencia a que probablemente no esté gestionado por la reclusa, ha lamentado profundamente la crueldad que supone para la familia la exposición pública de estas imágenes. "Desgraciadamente, hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto por mi pequeño Gabriel", ha escrito.

La madre del "Pescaíto" ha explicado que, pese al dolor que le causa difundir estos hechos, se ve en la obligación moral de actuar. "Ojalá no tener que compartir y pediros ayuda por estos actos crueles, pero el silencio y dejarlo estar es permitir que siga pasando con total impunidad".

Pide crear una trinchera social contra esto

En contra de ello, aboga por crear "una trinchera" social para "proteger la memoria de los que se nos van dejándonos a la intemperie".

Para ayudar al cierre de la cuenta, Patricia Ramírez ha facilitado también a sus seguidores los argumentos legales para fundamentar la denuncia en la red social.

Señala que el contenido publicado "vulnera el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen", además de que revictimiza a un menor y puede suponer un delito de "suplantación de identidad".