Detenidos un belga y un holandés en Almería por vender armas modificadas a toda Europa

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por fabricar armas de fuego de forma clandestina en un taller situado en una vivienda rural de Partaloa (Almería). Desde allí modificaban pistolas de alarma y señales para que pudieran hacer fuego real y las vendían por internet en toda Europa.

Los detenidos, de nacionalidad belga y holandesa, gestionaban desde 2023 una plataforma digital en la que utilizaban identidades falsas para la venta de armas y munición. Uno de ellos, militar en su país de origen, tenía "amplios conocimientos" para manipular armas de señales y de alarma y convertirlas en armas de fuego.

Todas ellas tenían, según la Guardia Civil, "la misma letalidad y características que un arma de fuego", cuya tenencia y comercio están prohibidos y penados a nivel nacional y europeo. Junto a las tres pistolas localizadas inicialmente, en la operación se han incautado un total de 19 armas de fuego, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En el registro de la vivienda, realizado hace unas semanas tras la detención de los autores, además de las armas de fuego los agentes intervinieron abundante munición de diferentes calibres, así como componentes, herramientas y maquinaria específica para la manipulación de armas y la fabricación ilícita de munición.

Operación conjunta

La investigación se inició en marzo de 2025, cuando la Guardia Civil detectó e interceptó en España y en Países Bajos tres pistolas enviadas bajo identidades simuladas desde la provincia de Almería. Ha estado dirigida por la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Huércal-Overa y ha sido desarrollada de forma conjunta por distintas unidades de la Guardia Civil, con la colaboración de las policías de Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia, Alemania y Europol.

La actuación se enmarca en el Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (Picaf) y ha permitido desmantelar un canal de suministro ilegal de armas a nivel europeo, además de iniciar varias investigaciones en distintos países.