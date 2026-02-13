Cae una banda de apoyo logístico al narcotráfico en el sur peninsular con 44 detenidos

La Guardia Civil ha detenido a 44 personas por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad pública y han sido aprehendidos más de 16.000 litros de combustible destinados al apoyo logístico de narcolanchas en una operación que se ha desarrollado en Huelva, Cádiz, Sevilla y Ceuta.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el aumento de llegadas de narcolanchas a la zona de la ría Carreras de Isla Cristina (Huelva) para abastecer de combustible a las embarcaciones de alta velocidad que introducen hachís y marihuana por la costa sur peninsular dio inicio a la Operación 'Ánfora'.

De este modo, según explica la Guardia Civil, la organización utilizaba garajes situados bajo bloques de viviendas para almacenar el combustible, lo que era un riesgo para las personas que vivían en estas viviendas. Repostaban las petacas en estaciones de servicio y las transportaban en vehículos particulares hasta las 'guarderías', donde una vez almacenadas, quedaban a la espera de ser cargadas en furgonetas para llevarlas a las embarcaciones.

Asimismo, los delincuentes huían a gran velocidad al ver a los agentes y llegaban a embestir a vehículos oficiales. En otras ocasiones abandonaban las furgonetas cargadas, con riesgo de explosión.

La operación ha culminado con 17 registros en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Ceuta, y 44 detenidos, además de que se ha intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico.

También, se han bloqueado 35 cuentas bancarias, criptomonedas, e intervenidos 101 vehículos, 24 inmuebles y doce embarcaciones, todas ellas relacionadas con las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas.