El PSOE andaluz aparta al alcalde de La Algaba investigado por acoso sexual a un menor

El PSOE andaluz suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba en Sevilla, después de que la Fiscalía haya abierto diligencias contra él por un presunto acoso sexual a un menor.

Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización de la formación en Andalucía, Alejandro Moyano, ha sido el propio Diego Manuel Agüera el que ha pedido la suspensión cautelar de forma voluntaria "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver con la organización".

La denuncia ha sido presentada por un menor aprendiz de la Escuela Taurina de La Algaba que Agüera dirigía.

Nuevo escándalo en el seno del partido

Destacar que esta denuncia se suma al arresto la pasada semana del exedil socialista y exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, aunque sostiene Moyano que esto no va a afectar al partido.

El secretario de Organización del PSOE andaluz asegura que en su partido defienden el Estado de Derecho y la presunción de inocencia y subraya que hay en ambos casos una investigación en marcha. A la espera de la conclusión de las mismas, ha defendido también Moyano: "Pineda no es militante del partido y, en el caso del exalcalde de La Algaba, ha dimitido y ha dejado también de forma cautelar la militancia de este partido; todo esto, para defenderse". Insiste en que no es responsabilidad del PSOE "juzgar a nadie".

Es por ello por lo que sostiene que en su partido están muy tranquilos porque son "muy garantes, tanto con las posibles víctimas como con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y la presunción de inocencia".