Canarias acusa a Sánchez de "reventar" la negociación sobre menores inmigrantes por Cataluña

Tras el anuncio del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de la existencia de un principio de acuerdo" sobre la modificación legislativa para establecer el reparto obligatorio de menores inmigrantes que lleguen en patera a Canarias, Ceuta o Melilla al resto de España, Manuel Domínguez ha comparecido ante la prensa negando la mayor. "Es falso. No existe ese acuerdo porque el documento con el que se ha trabajado tiene algunos flecos por resolver", ha señalado negando también que dependa del PP la aprobación del mismo.

"Nos hemos despertado con la nueva deslealtad del Gobierno con Canarias" y la "ansiedad de Torres" por un titular, ha señalado Domínguez señalando que en opinión de su gobierno, que está "predispuesto a la negociación", el documento ha de ser negociado con las comunidades autónomas y debe convocarse una conferencia de presidentes. "No es de recibo que ciudades como Ceuta y Melilla no sepan de su contenido", ha apuntado precisando que el PP nacional tampoco lo tiene.

Tras recordar que las CCAA del PP son las únicas que en otras ocasiones "han dicho sí a la solidaridad y derivación de menores no acompañados", Domínguez ha subrayado que hay que hablar de aspectos como la financiación, que ha de ser "total" desde que entren bajo la tutela de las islas hasta que dejen de ser tutelados. "No es de recibo que nosotros, por estar más cerca de África, tengamos que soportar la presión que estamos sufriendo", ha señalado, reclamando la declaración de emergencia nacional.

Las sospechas de Canarias

Domínguez ha señalado que "Canarias no aguanta más" y tras reclamar una política migratoria y "criterios objetivos y claros para la derivación", ha expresado sus sospechas de que el Gobierno tenga como "único objetivo reventar la negociación para salvar Cataluña", por la cesión de las competencias de migración tras la exigencia de Junts.

El vicepresidente canario ha insistido en que "necesitamos consenso" y en que no se puede "entrar como elefante en cacharrería en otras comunidades autónomas". Mientras, en el pleno en el parlamento canario, Domínguez ha advertido al PSOE, en respuesta a la diputada Nira Fierro, que no "se le ocurra llevar al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Extranjería que no esté pactada con el Gobierno canario, "porque faltan flecos".