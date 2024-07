El vicepresidente de Canarias censura la "dejación absoluta" del Gobierno con la inmigración ilegal

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha lamentado este martes en Es la mañana de Federico de esRadio que el Gobierno central no "esté a la altura" con el problema de la inmigración ilegal en el archipiélago canario y que, con respecto a la nueva Ley de Extranjería, no hayan "atendido una sola propuesta del PP": "No han querido negociar, no se han sentado".

El también presidente del PP de Canarias ha pedido al Ejecutivo que convoque la Conferencia de presidentes y la declaración de emergencia nacional migratoria "para que la UE pueda activar esa acción de ayuda hacia España". Ha reclamado "la financiación del menor durante todo el tiempo que está tutelado por la comunidad autónoma" y que "todas las CCAA, sin excepción, sean objeto de esta modificación legislativa", rechazando la petición de Junts, que exigió que quedaran "exentas de menores extranjeros no acompañados" las autonomías con "competencias de inmigración", o sea, Cataluña.

Preguntado por los 5.000 menas que hay en Canarias en estos momentos, Domínguez ha dicho que "lo primero que tiene que haber es comprensión por parte del Gobierno y empatía". En su opinión, "cuando un Gobierno utiliza la inmigración irregular, cuando mueren miles de personas al año", "cuando no hay interés en resolver el asunto, poco podemos hacer". Ha instado al Gobierno de España a que, "igual que el de Italia", negocie con los países emisores y ha censurado la "dejación de funciones absoluta" del Ejecutivo de Sánchez: "Si esto sucediera en Cataluña, ya estaría resuelto". "Soy de los convencidos de que Pedro Sánchez, en un escenario como este, está cómodo. Es un hombre feliz cuando divide a la sociedad", ha añadido.

Además, el vicepresidente de Canarias ha acusado al Gobierno de, "en lugar de buscar una solución", llevar "mucho tiempo buscando culpables". Con respecto a la Ley de Extranjería que se vota en el Congreso este martes, ha indicado que "el interés y la predisposición del PP era absoluta", pero que "lo que no puede hacer el Gobierno, lógicamente, es poner un cheque en blanco y pedir que lo firmemos".

En cuanto al trato asimétrico que brinda el Ejecutivo a Cataluña y a Canarias, Domínguez ha dicho que "ver cómo hay quien se desmarca de esta situación y que, en la última conferencia, fue la única comunidad autónoma que no apoyó la distribución de los 400 menores no acompañados". "Lamentablemente, vemos cómo este país se rompe poco a poco. Lo más grave es ver cómo esto se permite: hay una persona, una sola persona, que está destruyendo este país a pasos agigantados", ha concluido.