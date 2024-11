Carlos Tarife: "Los canarios están bastante cansados de las tomaduras de pelo del Gobierno"

En el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Santa Cruz de Tenerife han contado con el teniente de Alcalde de la localidad, Carlos Tarife, que ha tratado varios temas destacando el problema que sufren las islas con las oleadas de inmigración ilegal agravado por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

El teniente de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha dicho que los canarios "nos sentimos muy abandonados por el Gobierno" y que "el drama que está viviendo Canarias es absolutamente inaudito". Cree que "lo peor de todo es que Sánchez ha perdido oportunidad tras oportunidad" porque "presidió la Unión Europea no hace tanto tiempo y no se habló de inmigración y tampoco habló del volcán de La Palma". "Yo no sé muy bien para qué tuvimos la presidencia de la UE durante 6 meses", ha lamentado porque "no hemos pedido la ayuda del Frontex" ni "hemos afrontado las ayudas que se han pedido para la repatriación de menores inmigrantes".

Ha indicado que "al frente de la negociación con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno del Estado está Ángel Víctor Torres, que, por cierto, no tiene competencias en materia de inmigración y que no se ha dedicado a llegar a un acuerdo sino a intentar romper un pacto en Canarias entre Fernando Clavijo y Manolo Domínguez".

"Por lo tanto, aquí seguimos todavía mirando al Gobierno del Estado. A ver cuándo es capaz de sentarse con el Partido Popular y con el resto de fuerzas para modificar ese Artículo 35 de la Ley de Extranjería", ha dicho Carlos Tarife. El teniente de Alcalde de Tenerife ha recordado "la hoja de ruta que tiene firmada el Partido Popular con todas las CCAA gestionadas por el PP, junto con Canarias, que la preside Coalición Canaria, se lleve a cabo". Cree que "es que es muy sencillo" porque consiste en "la modificación de ese artículo" y "decretar la emergencia" para que "todas las CCAA acojan un cupo de de menores inmigrantes". También ha asegurado que hay que "garantizar la financiación" porque "Canarias invierte 15 millones de euros todos los meses para sostener a los menores inmigrantes que llegan a través de cayucos".

Canarias, epicentro de las mafias del tráfico de inmigrantes

El teniente de Alcalde de Tenerife ha dicho que la situación de la inmigración ilegal en la región "es increíble" y que invitaría a Sánchez "a que fuera a El Hierro y viera lo que está ocurriendo en una isla que no alcanza los 10.000 habitantes con llegadas de cayucos y cayucos". "El otro día llegaron hasta personas de Pakistan", ha añadido.

Carlos Tarife ha apuntado que Canarias está siendo "el verdadero epicentro de todas las mafias que trafican con estas personas". Sobre los inmigrantes ilegales ha dicho que son "personas que están ahorrando y trabajando para montarse en un cayuco que a veces llega y a veces no. Y ojo, los que llegan a El Hierro llegan al último punto de Canarias. Si se pasan o ya es muerte segura porque entran en el Atlántico". Cree el teniente de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife que los canarios están "bastante cansados de las tomaduras de pelo del Gobierno" de Pedro Sánchez.