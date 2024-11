El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha sido el primer invitado del programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Tenerife. Domínguez ha comenzado respondiendo preguntas sobre el expresidente regional, el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de Pedro Sánchez. Ha dicho que no le "sorprende" que el ministro "haya mentido" porque "es la tónica habitual".

En este sentido, Domínguez ha recordado que "mentir en una comisión de investigación incurre en delito" y espera que el ministro "asuma la responsabilidad" por el caso de la compra de mascarillas ya que "nos hemos encontrado 10 millones más" de los 4 que se dijeron en un primer momento. Ha dicho que pidieron "una comisión de investigación y prohibieron hablar de ese asunto".

Otro de los asuntos que ha comentado el vicepresidente de Canarias es que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha cumplido con el compromiso existente" después del desastre del volcán de La Palma que comenzó en septiembre de 2021. Tres años después los afectados siguen igual y el Gobierno de Canarias "ha tenido que crear una viceconsejería" específica para ayudarles.

Respecto a la situación que se está viviendo en Valencia tras el desastre de la DANA ha contado que el Gobierno valenciano se ha interesado por esta viceconsejería y tanto el presidente, Carlos Mazón, como la vicepresidenta, Susana Camarero, le han pedido que les haga llegar cómo se ha constituido esta herramienta para ayudar a los ciudadanos afectados por el desastre para hacer lo mismo en la Comunidad Valenciana.

En el caso de La Palma ha recordado que "a día de hoy" hay ciudadanos que siguen viviendo "en contenedores" y que eso "es un grave problema" que no "se atajó de entrada" pese a que a Canarias fueron "50 veces entre el presidente y los ministros" a posar como "un photocall". Sobre la falta de ayuda por parte del Gobierno ha dicho que en Valencia se ha dicho "una frase que lo resume: si necesitan ayuda que la pidan". "Lo dicen como si Valencia estuviera en otro lugar", ha añadido. Cree que "esa frase es muy significativa, muestra la pretensión del Gobierno de España de crear un conflicto innecesario".

El vicepresidente de Canarias ha dicho que los cargos públicos cuando ocurre un desastre "deberíamos centrarnos en salvar vidas, devolver a la ciudadania lo que ha perdido y estos debates no deberían de existir". En contraposición a la presión que existe sobre el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha puesto de ejemplo el caso del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "no asistió al Parlamento para debatir sobre la DANA y no ha pasado nada" cuando en esa región han muerto siete personas y "no hemos escuchado broncas ni enfrentamientos".

"Entrar en ese debate en este momento no tienen ningún sentido", ha dicho Manuel Domínguez sobre la petición de dimisión de Mazón. Cree que el presidente valenciano "ha hecho todo lo que ha podido en este tiempo para salvar la situación y a partir de ahí el mismo ha dicho que se van a dirimir las responsabilidades en el momento que correspondan y creo que tiene que ser así". "Me hubiese gustado ver unidad, cohesión, todos a una con Valencia", ha lamentado.

Canarias "no puede más"

El vicepresidente de Canarias ha hablado también de la cuestión migratoria en la región. Ha dicho que "la situación actual" es que "Canarias no puede más" y que "la situación es muy grave y muy preocupante". "¿Por que no quieren que Europa nos ayude?", se ha preguntado Carlos Domínguez que ha recordado que "Úrsula Von Der Leyen ha dicho que los países miembros están dispuestos a acoger a MENAS y el Estado ha dicho que no, el mismo Ángel Víctor Torres".

"Es un caso sorprendente", ha destacado Domínguez que ha dicho que existe la posibilidad de "derivar 3.000 agentes del Frontex a Canarias" para intentar frenar la oleada migratoria. Algo que a "Canarias le ayudaría mucho". El vicepresidente de la región ha cargado la culpa contra el Gobierno de Pedro Sánchez quien "en la bronca, en el enfrentamiento y en la discusión constante vive cómodo". "Cada vez que sucede algo lo que pretende es levantar ese muro y enfrentar a la sociedad", ha añadido Manuel Domínguez.

En este sentido, ha dicho que el presidente del Gobierno trata de crear una división "entre los que están a favor y en contra de la inmigración" y "enfrentar a las CCAA y a los partidos". Ha puesto el ejemplo del "caso de Vox" porque "ellos dicen que no se pueden derivar MENAS y creo que se han equivocado porque es convertir a Canarias en una cárcel".

El Gobierno vive "en esa bronca constante y lo estamos viendo con la DANA" donde se ha visto que "no hay límites ni escrúpulos para poder llegar a ese enfrentamiento". Cree que "aquí en Canarias tiene un añadido que es intentar romper ese pacto de Gobierno entre PP y CC" y que "cada vez que pueden debilitar a una CCAA gobernada por el PP intenta tirar el lazo". A Sánchez "el enfrentamiento de Vox con el PP también le ha venido bien" porque "no gobierna para los ciudadanos gobierna para su bienestar" y "un presidente del Gobierno debería pensar lo contrario sin embargo él vive cómodo en esa situación" de "dar inestabilidad a las CCAA".