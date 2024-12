La crisis migratoria en las Islas Canarias se ha recrudecido durante 2024 convirtiéndose en un problema de primera magnitud que también está empezando a afectar a otras CCAA por el reparto de los menores no acompañados. Han llegado casi 50.000 ilegales en 2024 y en las últimas horas el número ha seguido creciendo. La llamada ruta canaria es una de las más mortíferas para llegar a Europa con cerca de 10.000 personas que han perdido la vida intentándolo en los últimos doce meses. Con la sociedad cada vez más polarizada ante las consecuencias del descontrol fronterizo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez la inmigración ilegal ha seguido ocupando un puesto alto entre las preocupaciones de los canarios.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha analizado este problema. Además ha dado las razones por las que el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, debería dimitir por su estrecha relación con la supuesta trama corrupta de Koldo García que se ha ido conociendo en la prensa.

Sobre la cuestión migratoria Manuel Domínguez ha dicho que "el Gobierno central no sólo es que esté cómodo, sino que fomenta que esta situación no termine" porque "quiere que la inmigración siga sucediendo". Por eso cree que el Ejecutivo o de Pedro Sánchez "no va a hacer absolutamente nada porque la situación de crisis migratoria que estamos sufriendo en Canarias deje de suceder".

El motivo que ha expuesto el vicepresidente de Canarias es que a Sánchez la inmigración descontrolada "le está haciendo cumplir una serie de objetivos". Esos objetivos son: "Primero, dividir y enfrentar a las CCAA; segundo, enfrentar a la sociedad entre los que creen que es la inmigración es una situación preocupante y a los que no; tercero, enfrentar a los partidos políticos y, cuarto, intentar romper el Pacto de Canarias". Sobre el tercero ha añadido que "Vox amenaza con no apoyar presupuestos, amenazó en su momento y abandonó cinco gobiernos en distintas CCAA".

"Ellos quieren que siga sucediendo lo que está pasando en estas últimas fechas", ha dicho Manuel Domínguez refiriéndose al Gobierno y a que en los últimos días "casi 2.000 personas más han llegado a Canarias". Ha asegurado que por este motivo "el Gobierno no está en Canarias y no está haciendo absolutamente nada contra la inmigración irregular en Canarias y no sólo en la derivación de menores no acompañados, que es una parte de la inmigración, sino que cada 51 minutos muere en Canarias o en las costas intentando llegar a Canarias".

Son "cifras récord" de llegada de inmigrantes ilegales las que "están siendo superadas cada día en Canarias", ha indicado el vicepresidente regional que ha insistido en que "el Estado quiere que esta situación no termine porque a ellos les da rédito". También se ha preguntado sobre el reparto de menores no acompañados y un cupo que ponga de acuerdo a todas las partes que "el Estado no lo ha hecho ni lo va a hacer": ¿Qué pueden hacer las CCAA? ¿Qué puede hacer el PP?, y ¿Qué puede hacer el Gobierno de Canarias ante el fenómeno migratorio? Poco. Porque derivar el Frontex o desplegar el Frontex en Canarias, que es la policía de frontera europea, depende del Gobierno central".

Proteger la frontera sur de Europa

En este sentido, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que puede "solicitar a la Unión Europea ayudas económicas para que atienda a Canarias" al igual que "la Oficina de Asilo Político". Sobre esta cuestión, ha apuntado que "aquí hay niños malienses, en torno a 1.000, que pueden tener derecho a asilo político y no se les ha atendido como corresponde". Ha recordado que "invertir en los países de tránsito en los países de origen corresponde al Gobierno central" y e insistido en que "la política migratoria del Estado no se está llevando a cabo de manera adecuada". Por esa razón, advierte que "alguien tendrá que responder a la pregunta: ¿Por qué hoy no se está protegiendo la frontera sur de Europa?".

Sobre esta cuestión, cree que "la Unión Europea lo ha dicho con claridad" que es porque "el Estado miembro no lo solicita". "En este sentido, más allá de esa situación en la que las CCAA han hablado con claridad, lamentablemente estamos en manos de un Gobierno desinteresado en mejorar la situación migratoria en nuestra tierra".

Vox beneficia a Sánchez

Otro de los puntos del tema migratorio es como partidos como Vox lo están utilizando para buscar una diferencia con el PP. Sobre este asunto el vicepresidente de Canarias ha dicho que "Vox buscará esta o cualquier otra excusa para no apoyar a las CCAA en las que han dejado los gobiernos". "Desde la distancia veo a un partido que es Vox intentando enfrentar al PP constantemente. Desde mi punto de vista es erróneo y no tiene ningún sentido porque todo aquello que haga con el Partido Popular va a favor de Pedro Sánchez", ha asegurado.

Manuel Domínguez ha dicho que "a veces" tiene "la sensación" de que Vox "también mantiene a Pedro Sánchez y el Gobierno de manera indirecta". El político del PP cree que si "hoy el Partido Popular dijese algo que satisfaga a Vox en materia migratoria mañana estaría inventando otra excusa para evitar los apoyos en CCAA como Murcia, Baleares, Extremadura o Valencia. Es lamentable la situación que estamos viviendo, pero esta es la política nacional, desgraciadamente, que hoy en día padecemos todos los españoles".

La "mentira constante" de Ángel Victor Torres

Otro de los asuntos que el vicepresidente de Canarias ha comentado son las informaciones que apuntan hacia el expresidente socialista de esta CCAA y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por sus vínculos a una presunta red corrupta de compra de mascarillas y test PCR durante el covid y la trama de Koldo García. Una serie de WhatsApp publicados por la prensa han desmontado la versión del ministro de Pedro Sánchez que negó en varias ocasiones conocer al comisionista Víctor de Aldama.

"¿Qué es lo que tiene que ocultar para no haber dicho la verdad desde el primer momento?", se ha preguntado Manuel Domínguez que cree que Ángel Víctor Torres tiene que "asumir su responsabilidad" porque "dijo textualmente que si alguien demostraba que había habido relación directa con alguien de las empresas que están siendo investigadas y con los supuestos casos de corrupción, pues él daría un paso a un lado". "Vistas sus palabras pocos tenemos esperanzas de que así sea, y lo digo con absoluta sinceridad, porque creo que en el momento en el que nos encontramos no puede continuar esta situación de mentira constante, de irresponsabilidad absoluta de haber engañado a los canarios como ha hecho y que aquí no pase nada", ha añadido.

Sobre la comparecencia del ministro de Pedro Sánchez en las Comisiones de investigación en el Parlamento de Canarias y en el Senado ha dicho que él es "de esa parte de los escépticos de los que cree que aquí vale todo, que han convertido la política en estos últimos tiempos, particularmente Pedro Sánchez, en un hazmerreír, en un circo, y, por lo tanto, aquí Ángel Víctor Torres se sienta en una Comisión de investigación, miente descaradamente y, además, es consciente de que está mintiendo y no hay ningún tipo de de acción que lleve a cabo el que tengan que asumir responsabilidades. Como es un hazmerreír y como nos han tomado el pelo en situaciones anteriores, creo que nos volverán a tomar el pelo ante las posibles convocatorias".

"Lo que sucede es que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que mostrar a la ciudadanía que está mintiendo, que ha habido relación directa, que estamos en una situación en la que hay que asumir responsabilidades y que esta situación, al menos aquí en Canarias, los canarios tenemos que saber la verdad. Es una situación preocupante", ha apuntado.