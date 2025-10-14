Salvamento Marítimo rescata a 230 personas en un cayuco a 11 millas de El Hierro

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia ha rescatado este martes a 230 personas que navegaban en un cayuco que fue localizado a 11 millas de El Hierro, y que fueron trasladadas en torno a las 11:00h al muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar.

Tres personas de este grupo de migrantes han sido trasladadas al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.

Según la información de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 230 personas de origen subsahariano y entre ellos hay 13 mujeres y 6 menores de edad (3 niños y 3 niñas), que han sido atendidos en el puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario, servicio de vigilancia de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Según el relato de los migrantes, habrían realizado una travesía de ocho días desde Barra, en Gambia, y a bordo del cayuco viajaban personas de ese país y de Senegal, Malí y Guinea-Conakry.

Los ocupantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.